Privatbrauerei Hirt feiert 755 Jahre Braukunst – mit neuem Markenauftritt und nachhaltiger Hightech-Anlage

Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stand die feierliche Inbetriebnahme einer neuen Flaschenwasch-, Abfüll- und Verpackungsanlage – der Höhepunkt eines zweijährigen Investitionsprojekts in der Höhe von 22 Millionen Euro. Damit setzt die einzige mittelständische Privatbrauerei Kärntens auf modernste Technik mit grünem Gewissen.

„Mit der neuen Anlage investieren wir gezielt in die Zukunft unserer Privatbrauerei und in die Qualität unserer Biere“, so Raimund Linzer, Geschäftsführer und Braumeister. Die neue Technologie spart rund 10 Prozent Energie und 20 Prozent Wasser – bei einer beeindruckenden Leistung von bis zu 30.000 Flaschen pro Stunde.

Schon im Vorjahr hatte Hirt mit einer der nachhaltigsten Lager- und Logistikhallen des Landes ein starkes Zeichen gesetzt. Jetzt wurde der nächste Schritt gemacht – technologisch wie ökologisch.