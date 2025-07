EU-Innovationsranking: Österreich fällt auf Platz 8 zurück

Dass sich Start-ups bei der Finanzierung momentan schwer tun, zeigte jüngst auch eine EY-Studie, die einen Einbruch in der ersten Jahreshälfte auswies. So wurden von Jänner bis Juli 110 Mio. Euro an neuem Kapital in österreichische Jungunternehmen investiert, um 64 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2024. Die Zahl der Finanzierungsrunden ging gleichzeitig von 74 auf 70 zurück. Es fehle in Österreich an einer „Wachstumsstory“, hielt EY fest. Auch die Staatsholding ÖBAG bremste beim Thema Start-up-Finanzierung zuletzt.

Ideen, den Jungunternehmen einen Schub zu verpassen, gibt es durchaus: Das Patentamt etwa schlägt vor, immaterielle Vermögenswerte – etwa Patente zu den eigenen Erfindungen eines Unternehmens – in der Bilanz sichtbar zu machen. Denn so erhielten „mögliche Investorinnen und Investoren einen besseren Einblick in das Innovationspotenzial des Unternehmens“. Hier ortet das Amt mit dem schwarz-rot-pinken Regierungsprogramm auch einen Schritt in die richtige Richtung.