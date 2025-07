Top Female Workplaces 2025: Wo Gleichstellung nicht nur ein Versprechen ist

Frauenfreundliche Unternehmenskultur, gelebte Vielfalt und faire Bezahlung – das sind mehr als wohlklingende Schlagworte. Sie sind messbare Realität in jenen Betrieben, die es in das aktuelle Ranking der Top Female Workplaces 2025 geschafft haben. Gemeinsam von Sheconomy, Österreichs größter Wirtschaftsplattform für Frauen, und Kununu, Europas führender Plattform für Arbeitgeberbewertungen, erstellt, basiert die Auszeichnung auf zehntausenden anonymen Mitarbeiter:innen-Bewertungen.

Die Ergebnisse zeigen deutlich: Es gibt sie – jene Unternehmen, in denen Gleichstellung keine bloße Floskel ist, sondern aktiv gestaltet wird. Besonders erfreulich: In Österreich führen Betriebe aus den Bereichen Finanz, Soziales und Technik das Ranking an.