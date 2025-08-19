Flughafen Wien AG steigert Passagierzahlen, Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr 2025

Die Flughafen Wien AG hat im ersten Halbjahr 2025 Zuwächse bei Passagieren, Umsatz und Gewinn erzielt. Von Jänner bis Juni nutzten 19,6 Millionen Reisende die Flughäfen der Gruppe, ein Anstieg um 4,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Am Standort Wien wuchs das Passagieraufkommen um 2,4 Prozent auf 14,7 Millionen Fluggäste. Die Auslandsbeteiligungen entwickelten sich deutlich dynamischer: Malta verzeichnete ein Plus von 11,7 Prozent auf 4,5 Millionen Reisende, Kosice steigerte sich um 19 Prozent auf rund 321.000 Passagiere.

Die Zahl der Flugbewegungen am Standort Wien stieg um 3 Prozent auf knapp 113.000 Starts und Landungen. Das Frachtaufkommen legte um 9,1 Prozent auf 154.001 Tonnen zu. Der durchschnittliche Sitzladefaktor sank leicht auf 77,6 Prozent.