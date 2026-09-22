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Zwischenzeitliche Störung an mehreren Flughäfen der USA

Passagiere können wieder aufatmen
©Afp, APA, JOHANNES EISELE
Nach der Störung an mehreren Flughäfen in den USA können betroffene Passagiere wieder aufatmen. Die beschädigte Leitung sei repariert worden und sämtliche Flughäfen im Nordosten nähmen den Betrieb wieder auf, teilte Verkehrsminister Sean Duffy auf der Plattform X mit. Es würde allerdings etwas dauern, bis alle verspäteten Flüge abgearbeitet seien. Bauarbeiter des US-Bahnunternehmens Amtrak hatten zuvor versehentlich eine Glasfaserkabelverbindung in New Jersey durchtrennt.

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Die entstehende Störung veranlasste die US-Luftfahrtbehörde FAA dazu, Flugstopps an mehreren Flughäfen des Nordostens zu verhängen. Die Störung erregte auch deshalb Aufmerksamkeit, weil zur UNO-Generalversammlung in New York in dieser Woche zahlreiche Diplomaten und Regierungschefs erwartet werden. So konnte auch der kanadische Premier Mark Carney nicht wie geplant anreisen. Ein für Montagabend (Ortszeit) geplantes Treffen mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) fiel ins Wasser, wie Stockers Büro mitteilte.

Zunächst war am Montag in der Früh (Ortszeit) ein Flugverbot am Flughafen Newark in New York bekanntgeworden. "Abflüge zum Newark International sind aufgrund eines Geräteausfalls ausgesetzt", hieß es dazu auf der Webseite der FAA. Später folgten unter anderem LaGuardia und JFK in New York, der Logan International Flughafen in Boston und der Internationale Flughafen Philadelphia. Minister Duffy empfahl Fluggästen, sich bei ihrer Fluggesellschaft zu informieren, wie es um ihre Verbindungen steht.

May's full Moon, known as the Full Flower Moon and is the last supermoon of the year, sets behind the Statue of Liberty on May 7, 2020 in New York City. (Photo by Johannes EISELE / AFP)

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