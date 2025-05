Neueröffnung: 5-Sterne-Haus „Le Primore Hotel & Spa“ wird von einem Österreicher geführt

Mit dem „Le Primore Hotel & Spa“ eröffnet am 15. Mai 2025 in der westungarischen Kurstadt Hévíz ein neues Haus der gehobenen Hotellerie. Nur wenige Gehminuten vom bekannten Thermalsee entfernt, will das Haus sowohl Erholungssuchende als auch Familien ansprechen.

Für Österreichs Tourismusbranche ist die Neueröffnung insofern bemerkenswert, als der Hotelbetrieb unter der Leitung eines heimischen Branchenkenners steht: Alfred Hackl, gebürtiger Oberösterreicher, übernimmt die Führung des Hauses. Für Hackl ist die Eröffnung mehr als ein beruflicher Meilenstein. Bereits seit Jahren ist der Österreicher in der internationalen Hotellerie tätig. Mit dem „Le Primore“ will er nun in der Region Zentraleuropa neue Impulse setzen. Die Lage nahe der österreichischen Grenze soll auch Gäste aus dem Alpenraum ansprechen.