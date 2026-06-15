Tripadvisor verkauft TheFork an American Express

Das Online-Reiseportal Tripadvisor verkauft seine Plattform für Restaurantreservierungen in Europa, TheFork, für 700 Millionen US-Dollar (605,2 Mio. Euro) an das Kreditkartenunternehmen American Express, wie Tripadvisor am Montag mitteilte. Der Schritt erfolgt Monate, nachdem der aktivistische Investor Starboard das Unternehmen zu einem Verkauf der gesamten Firma gedrängt hatte. Starboard hatte zudem die langsame Prüfung strategischer Alternativen für TheFork kritisiert.

von APA