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Streiks sorgen in Italien am Montag für Flugausfälle

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Easyjet wird am Montag vom Streik betroffen sein
©Afp, APA, STEFANO RELLANDINI
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Reisende in Italien müssen sich am Montag auf erhebliche Einschränkungen im Luftverkehr einstellen. Die Gewerkschaften haben Streiks im Transportsektor angekündigt, betroffen sind vor allem die Flüge der Fluggesellschaft Easyjet. Die Arbeitsniederlegung wird von 10.00 bis 18.00 Uhr dauern. Auch die italienische Fluggesellschaft ITA Airways kündigte Flugausfälle an. Nach Angaben der Airline müssen wegen des Streiks rund 38 Prozent des Flugplans gestrichen werden.

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Passagiere wurden aufgefordert, den Status ihres Fluges vor der Fahrt zum Flughafen online oder über ihr Reisebüro zu überprüfen. Betroffene Reisende können ihre Buchung kostenlos umbuchen oder unter bestimmten Bedingungen eine Rückerstattung beantragen.

Für die kommenden Tage sind weitere Streiks geplant. Die Basisgewerkschaft USB rief für den 18. Mai zu einem Streik auf, der unter anderem den Bahnverkehr, Autobahndienste und das Gesundheitswesen betreffen soll. Vom 25. bis 29. Mai ist zudem ein landesweiter Streik des Güterkraftverkehrs angekündigt. Mehrere Unternehmerverbände wollen Lastwagen im ganzen Land stillstehen lassen.

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