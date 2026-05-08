TUI Cruises legt 2027 häufiger im Hamburger Hafen an

Der Kreuzfahrtanbieter TUI Cruises hat angekündigt, 2027 Hamburg häufiger als dieses Jahr mit seinen Schiffen anzulaufen. Insgesamt sind nächstes Jahr 61 Anläufe geplant, wie die Reederei aus Hamburg mitteilte. Das sind acht Anläufe mehr als dieses Jahr. TUI Cruises begründete die Entscheidung mit der erhöhten Nachfrage der Kunden nach dem Hamburger Hafen.

von APA