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TUI Cruises legt 2027 häufiger im Hamburger Hafen an

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Erhöhte Nachfrage der Kunden
©TUI Cruises GmbH, APA
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Der Kreuzfahrtanbieter TUI Cruises hat angekündigt, 2027 Hamburg häufiger als dieses Jahr mit seinen Schiffen anzulaufen. Insgesamt sind nächstes Jahr 61 Anläufe geplant, wie die Reederei aus Hamburg mitteilte. Das sind acht Anläufe mehr als dieses Jahr. TUI Cruises begründete die Entscheidung mit der erhöhten Nachfrage der Kunden nach dem Hamburger Hafen.

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Hamburg ist der nach Passagierzahlen wichtigste Kreuzfahrthafen Deutschlands. Die Wirtschaftsbehörde verzeichnete vergangenes Jahr rund 1,4 Millionen Passagiere bei 295 Anläufen. TUI Cruises ist ein Gemeinschaftsunternehmen des deutschen Touristikkonzerns TUI und des US-Kreuzfahrtkonzerns Royal Caribbean.

---: FOTO: APA/TUI Cruises GmbH

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