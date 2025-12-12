News Logo
ABO

KI-Wettrennen: OpenAI stellt neue ChatGPT-Modelle vor

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Anfang 2026 soll ein "Erwachsenenmodus" eingeführt werden
©APA, dpa-tmn, Hendrik Schmidt
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Im KI-Wettrennen mit Google hat OpenAI neue Modelle seines Chatbots ChatGPT vorgestellt. Das Unternehmen mit Sitz in San Francisco bezeichnete GPT-5.2 Pro und GPT-5.2 Thinking am Donnerstag als seine besten Modelle für die Bearbeitung von mathematischen oder wissenschaftlichen Aufgaben. OpenAI sah sich zuletzt wachsender Konkurrenz etwa durch Gemini von Google ausgesetzt.

von

OpenAI erklärte weiter, GPT-5.2 sei besser beim Erstellen von Tabellen, Gestalten von Präsentationen, Schreiben von Codes, Wahrnehmen von Bildern, Verstehen langer Kontexte, Verwenden von Tools und Bearbeiten komplexer, mehrstufiger Projekte. GPT-5.2 Thinking verbreite 38 Prozent weniger sachliche Fehler oder "Halluzinationen", also überzeugend klingende, aber sachlich falsche Angaben, als die Vorgängerversion.

Das Unternehmen geht nach eigenen Angaben davon aus, Anfang des kommenden Jahres einen "Erwachsenenmodus" einzuführen. Vor der Einführung solle die Erkennung des Alters der Nutzer verbessert werden. OpenAI-Chef Sam Altman hatte bereits Pläne angekündigt, die Beschränkungen zu lockern, damit erwachsene Nutzer erotische Gespräche mit ChatGPT führen können.

OpenAI bestätigte außerdem, "Alarmstufe Rot" wegen Googles Fortschritten in Sachen KI ausgegeben zu haben. Dies habe jedoch nicht die Veröffentlichung der neuen GPT-Modelle beschleunigt. Google hatte im vergangenen Monat sein neuestes KI-Modell von Gemini vorgestellt.

Laut dem Suchmaschinengiganten nutzen jeden Monat 650 Millionen Menschen seinen Assistenten. OpenAI gibt an, dass 800 Millionen Internetnutzer jede Woche ChatGPT verwenden.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Hendrik Schmidt/Hendrik Schmidt

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Es wird wohl noch länger aus dem Auto-Auspuff rauchen
Wirtschaft
Kreise: EU-Kommission wird Verbrenner-Aus zurücknehmen
Nvidia-Chef Huang verspricht Wirtschafts-Boom
Wirtschaft
"Time"-Magazin: "KI-Architekten" Persönlichkeiten des Jahres
++ ARCHIVBILD ++ Touristen auf der Zugspitze
Reisen & Freizeit
Deutschland-Tourismus steuert auf Rekordjahr zu
Dritte Leitzinssenkung in diesem Jahr
Wirtschaft
US-Notenbank Fed senkt Leitzins erneut - Kritik von Trump
Iberische Halbinsel soll nach Blackout besser angebunden werden
Wirtschaft
EU fordert Mega-Investitionen in Energienetz
Ryanair ist abgeblitzt
Reisen & Freizeit
Ryanair-Klage gegen Coronahilfen für Airline TAP gescheitert
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER