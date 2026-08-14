Sonnenfinsternis verpasst? Zeit für die Urlaubsplanung 2027

Denn schon am 2. August 2027 ist wieder eine totale Sonnenfinsternis - unter anderem in beliebten Urlaubsländern wie Marokko, Tunesien und Ägypten. Und auch Spanien kommt erneut in den Genuss, diesmal am Südzipfel des Landes rund um Cadiz und Malaga.

Für die Reiseplanung und die Auswahl des Urlaubsortes ist es wichtig, den genauen Verlauf der Totalitätszone mit allen relevanten Uhrzeiten zu kennen: Der lässt sich online auf der Karte des US-amerikanischen National Solar Observatory (NSO) nachvollziehen.

Aus Urlauberperspektive besonders attraktiv ist beispielsweise Ägypten, denn dort zieht die Totalitätszone unter anderem über das berühmte Tal der Könige hinweg. Das Ereignis lässt sich etwa mit einer Nilkreuzfahrt kombinieren. Auch die tunesische Insel Djerba liegt drin, die Urlaubsregion rund um Monastir hingegen genau am Rand der Totalitätszone.

In mancherlei Gesichtspunkten ist die Sonnenfinsternis im nächsten Jahr noch geeigneter als die letzte, um eine Reise um sie herum zu planen.

Dazu kommt: Es handelt sich um Länder mit einer sehr hohen Anzahl an Sonnentagen und entsprechend auch einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass der Himmel am Tag der Sonnenfinsternis wolkenfrei ist.

Weil die Nachfrage nach Flügen und Hotels in den Regionen der touristisch beliebten Länder, die von der Totalitätszone durchzogen werden, wie schon in Spanien in diesem Jahr hoch sein dürfte, lohnt sich vermutlich frühzeitiges Buchen, gegebenenfalls mit flexibel stornierbaren Tarifen.

Wer noch eine Sonnenfinsternis-Brille hat, sollte diese sicher verstauen: Solange die Filterfolie keine Kratzer und Risse hat, kann man die Brille auch 2027 wieder benutzen, um in den Himmel zu schauen. Das gilt auch, wenn man nicht wegfliegt: Denn in Deutschland und Österreich wird es am 2. August wieder eine partielle Finsternis geben, die Sonne wird also teilweise verdeckt.