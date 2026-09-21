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Skigebiet Unterberg in Niederösterreich stellt Betrieb ein

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Das als "Naturschneeparadies" vermarktete Skigebiet Unterberg in Pernitz (Bezirk Wiener Neustadt-Land) stellt seinen Betrieb ein. Begründet wurde das Aus mit anhaltend milden Wintern und dem spürbaren Klimawandel. Über die zukünftige Nutzung für Skitourengeher und Schneeschuhwanderer werde an einem Konzept gearbeitet, hieß es am Montag auf der Website der Schilift Unterberg GmbH. Details dazu sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

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Ortsansässige Unternehmen hatten das Gebiet 2014 übernommen. Geboten wurden 16 Pistenkilometer sowie vier Lifte und ein "Zauberteppich" (Förderband für Anfänger, Anm.). Selbst der Schneefall in der vergangenen Saison sei für einen Skibetrieb zu wenig gewesen, deswegen habe man vergangenes Jahr und auch im Jahr davor keinen einzigen Tag geöffnet gehabt, sagte Geschäftsführer Erich Panzenböck laut "NÖN": "Besser wird es in Zukunft nicht werden, deswegen war das der einzig logische Schritt, auch wenn es uns am meisten schmerzt."

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