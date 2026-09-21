Skigebiet Unterberg in Niederösterreich stellt Betrieb ein

Ortsansässige Unternehmen hatten das Gebiet 2014 übernommen. Geboten wurden 16 Pistenkilometer sowie vier Lifte und ein "Zauberteppich" (Förderband für Anfänger, Anm.). Selbst der Schneefall in der vergangenen Saison sei für einen Skibetrieb zu wenig gewesen, deswegen habe man vergangenes Jahr und auch im Jahr davor keinen einzigen Tag geöffnet gehabt, sagte Geschäftsführer Erich Panzenböck laut "NÖN": "Besser wird es in Zukunft nicht werden, deswegen war das der einzig logische Schritt, auch wenn es uns am meisten schmerzt."