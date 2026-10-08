ABO

Ryanair kürzt sein deutsches Flugprogramm

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
++ ARCHIVBILD ++ Die Billig-Fluglinie hebt künftig seltener vom Flughafen Berlin ab
©APA, dpa, Patrick Pleul
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Europas größter Billigflieger Ryanair streicht sein Angebot auch in Deutschland zusammen. Man werde im kommenden Winterflugplan rund 700.000 Sitzplätze weniger anbieten als vor einem Jahr, kündigt das irische Unternehmen am Donnerstag an. Das sei ein Rückgang um 10 Prozent im Vergleich zum Winter 2025/26. Gründe seien die hohen Zugangskosten über staatliche Gebühren sowie die "exorbitante" Luftverkehrsteuer in Deutschland.

von

News auf Google bevorzugen

Die Hauptlast der Kürzungen trage wie bereits angekündigt der Flughafen Berlin-Brandenburg, den Ryanair als "erfolglosesten Flughafen Europas" bezeichnete. Dort schließt die Airline zum 24. Oktober ihre Basis mit sieben Flugzeugen und dazugehörigen Crews. Die Jets würden an wettbewerbsfähigere Flughäfen in anderen EU-Staaten verlagert, wo die Luftverkehrsteuer abgeschafft und Gebühren gesenkt worden seien.

Die deutsche Hauptstadt wird zwar weiterhin von Ryanair angeflogen, verliert aber den Angaben zufolge rund die Hälfte des bisherigen Angebots. Zwölf Strecken unter anderem nach Gran Canaria, Palermo und Thessaloniki würden ganz eingestellt, andere ausgedünnt. "Berlin ist mit Abstand der größte Verlierer", sagt Airline-Chef Eddie Wilson. Die Passagiere dort hätten deutlich weniger Auswahl und müssten höhere Flugpreise zahlen.

So teilte der Billigflieger bereits am Mittwoch mit, dass Ryanair den Flugbetrieb am Flughafen Bremen einstellen und auch weiterhin keine Flüge von Leipzig und Dresden mehr anbieten werde.

Streichungen von rund 5 Prozent gebe es auch in Hamburg, während die Kapazität in Memmingen und Köln ausgebaut werde. Neu im Winterflugplan von Ryanair sind Saarbrücken und Friedrichshafen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Reisen & Freizeit
Ryanair stellt Betrieb am Flughafen Bremen ein
Der Nachrichtensender CNN fürchtet um seine politische Unabhängigkeit.
Wirtschaft
Paramount schließt Warner-Übernahme ab
China dominiert Schiffbau insgesamt
Reisen & Freizeit
Italien bei Bau von Kreuzfahrtschiffen weltweit führend
Durchschnittlicher Preis stieg bis 2024 auf rund 300 Euro
Reisen & Freizeit
Flugticket-Preise von Deutschland aus seit 2010 verdoppelt
Die Fluglinie befindet sich in einem Sanoerungsverfahren
Reisen & Freizeit
Air Baltic plant Abbau von bis zu 700 Stellen
Für viele Uiguren setzt es Freiheitsentzug und Zwangsarbeit
Wirtschaft
Starbucks wegen China-Geschäften unter Druck
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER