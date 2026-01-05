News Logo
Rom führt 30 km/h-Begrenzung im Stadtzentrum ein

Reisen & Freizeit
In Rom wird künftig langsamer autogefahren
©AFP, APA, ALBERTO PIZZOLI
Die Gemeinde Rom führt ab dem 15. Jänner eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern im Stadtzentrum ein. Sie betrifft nicht nur die engen Straßen im historischen Stadtzentrum, sondern auch breitere Verkehrsadern. Die technischen Teams arbeiten derzeit an der Installation der erforderlichen Beschilderung, wie die Stadtverwaltung berichtete.

Die neue Regelung folgt einer Entscheidung der Gemeinde, die im November 2025 getroffen wurde. Das Hauptziel der neuen Geschwindigkeitsbegrenzungen ist die Reduzierung von Verkehrsunfällen und die Zahl der Verkehrstoten auf Null zu senken.

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass die Senkung der Geschwindigkeit auf 30 km/h insbesondere die Gefährlichkeit und die Schwere von Unfällen verringert. Es wird erwartet, dass diese Änderungen sowohl den Fußgängern als auch den Radfahrern zugutekommen und insgesamt zu einer besseren Lebensqualität im Stadtzentrum führen, teilte die Gemeinde Rom mit.

Bologna war die erste italienische Großstadt, in der ab 2023 auf den städtischen Straßen - mit Ausnahme der Schnellstraßen - eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern gilt. Ein Jahr nach Beginn des Tempolimits kam es im Großteil des Stadtgebietes zu einem Rückgang der Unfälle um 13 Prozent.

