ABO

Pauschalreisende bei Flugausfällen häufig besser abgesichert

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Europas Luftfahrt bereitet sich auf Kerosin-Engpässe vor
©APA, ROBERT JAEGER, Themenbild
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Angesichts möglicher Flugausfälle aufgrund eines Kerosinmangels rät die Interessenvertretung der Reisebüros in der Wirtschaftskammer Wien, Pauschalreisen abzuschließen. Bei einer Pauschalreise haben Betroffene von Flugstornos durch die Airline mehr Absicherung als Individualreisende: "Kommt der Urlaub nicht zustande, weil es die Flüge nicht gibt und der Veranstalter keinen Alternativflug anbieten kann, bekommt man sein Geld zurück", sagt Branchensprecher Gregor Kadanka.

von

Anders sehe es aus, wenn der Urlaub nicht als Pauschalreise, sondern einzelne Reisebestandteile direkt gebucht wurden, weil die EU-Pauschalreiserichtlinie in diesem Fall nicht greife. Zwar muss die Fluglinie den Flug erstatten, bei den Hotelkosten ist man allerdings auf die Kulanz des Hotelbetreibers angewiesen. "Denn das Hotel in Griechenland, Spanien oder wo man auch hinfliegen wollte, hat ja offen und hält das Zimmer bereit", erklärt Kadanka.

Die aufgrund des Iran-Kriegs stark gestiegenen Kerosinpreise und knappe Kerosin-Versorgungslage belasten die Flugbranche weltweit. Der Flughafen Wien sei allerdings mit der nahen OMV-Raffinerie in Schwechat gut aufgestellt, zudem gebe es Back-up-Pläne, versicherte AUA-Chefin Anette Mann erst kürzlich. Über die Sommermonate sei bei der Treibstoffversorgung am Flughafen Wien-Schwechat laut aktuellem Stand mit "keinen Einschränkungen" zu rechnen. Die Reisenden müssen sich aber auf höhere Ticketpreise einstellen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Der Verband kritisiert die Waldbewirtschaftung in Österreich
Wirtschaft
Stahlbauverband zweifelt an rechtlicher Basis von Waldfonds
Wirtschaft
Causa Wienwert - Freispruch für SPÖ-Politiker Nevrivy
Wirtschaft
Urteil in Prozess gegen Nevrivy in Causa Wienwert erwartet
++ ARCHIVBILD ++ Förderausschreibung startet am 8. Mai
Wirtschaft
Unternehmen können weitere Energieförderungen beantragen
Häufigster Grund für Überschuldung war Arbeitslosigkeit
Wirtschaft
Anzahl der Schuldenberatungen weiter auf hohem Niveau
Der IWF hat die österreichische Wirtschaft unter die Lupe genommen
Wirtschaft
IWF: Kriegsfolgen für Wirtschaft weniger dramatisch als 2022
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER