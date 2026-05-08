Pauschalreisende bei Flugausfällen häufig besser abgesichert

Anders sehe es aus, wenn der Urlaub nicht als Pauschalreise, sondern einzelne Reisebestandteile direkt gebucht wurden, weil die EU-Pauschalreiserichtlinie in diesem Fall nicht greife. Zwar muss die Fluglinie den Flug erstatten, bei den Hotelkosten ist man allerdings auf die Kulanz des Hotelbetreibers angewiesen. "Denn das Hotel in Griechenland, Spanien oder wo man auch hinfliegen wollte, hat ja offen und hält das Zimmer bereit", erklärt Kadanka.

Die aufgrund des Iran-Kriegs stark gestiegenen Kerosinpreise und knappe Kerosin-Versorgungslage belasten die Flugbranche weltweit. Der Flughafen Wien sei allerdings mit der nahen OMV-Raffinerie in Schwechat gut aufgestellt, zudem gebe es Back-up-Pläne, versicherte AUA-Chefin Anette Mann erst kürzlich. Über die Sommermonate sei bei der Treibstoffversorgung am Flughafen Wien-Schwechat laut aktuellem Stand mit "keinen Einschränkungen" zu rechnen. Die Reisenden müssen sich aber auf höhere Ticketpreise einstellen.