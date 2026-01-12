Pariser Louvre blieb wegen Streiks am Montag geschlossen

Schon unmittelbar nach dem Einbruch - vier mutmaßliche Diebe wurden später in Untersuchungshaft genommen, von der Beute fehlt nach wie vor jede Spur - hatte die Belegschaft zwischendurch die Arbeit niedergelegt. Der Streik wurde am 19. Dezember ausgesetzt. Eine Wiederaufnahme des Arbeitskampf hatte bereits in der Vorwoche für eine teilweise Schließung des Museumsbetriebs gesorgt. Die Gewerkschaften fordern nach wie vor mehr Personal und bessere Löhne.