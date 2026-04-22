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Neuer Bikepark öffnet nahe der Zugspitze

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Der Bikepark Zugspitze bietet drei Trails an
©Nikola Radovic, APA, dpa-tmn
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Die Zugspitze zählt zu einem Grundstein der Tiroler Berge, genau hier eröffnet ein neues Areal mit Abfahrten für Mountainbiker. Der Bikepark Zugspitze bietet drei Trails mit knapp einem bis gut vier Kilometer Länge und unterschiedlichen Schwierigkeiten. Erreichbar ist der Park über die Ehrwalder Wettersteinbahn, die Eröffnung ist für den 17. Mai geplant. In den nächsten Jahren sollen weitere Strecken dazukommen.

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Mit dem neuen Park baut die Tiroler Zugspitz-Arena ihr Angebot für Radurlauber weiter aus, heißt es vom Tourismusverband. Es ist der zweite Bikepark in der Region, ein erster steht schon in Lermoos-Biberwier, nur wenige Kilometer von Ehrwald entfernt.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Nikola Radovic

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