Neuer Bikepark öffnet nahe der Zugspitze

Die Zugspitze zählt zu einem Grundstein der Tiroler Berge, genau hier eröffnet ein neues Areal mit Abfahrten für Mountainbiker. Der Bikepark Zugspitze bietet drei Trails mit knapp einem bis gut vier Kilometer Länge und unterschiedlichen Schwierigkeiten. Erreichbar ist der Park über die Ehrwalder Wettersteinbahn, die Eröffnung ist für den 17. Mai geplant. In den nächsten Jahren sollen weitere Strecken dazukommen.

von APA