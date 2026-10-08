ABO

Lufthansa setzt Flüge nach Riad vorübergehend aus

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Entwicklungen im Nahen Osten verantwortlich
©APA, dpa, Boris Roessler
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Die Airlines der Lufthansa Group setzen ihre Flüge in die saudi-arabische Hauptstadt Riad vorübergehend aus. Die Verbindungen würden bis einschließlich 16. Oktober gestrichen, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Hintergrund seien die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten.

von

News auf Google bevorzugen

Die Huthi-Miliz hatte erneut einen Angriff auf den Flughafen King Khalid in Riad für sich reklamiert. Nach Angaben ihres Militärsprechers Jahja Sari feuerte die Miliz eine ballistische Rakete auf den Flughafen ab. Saudi-Arabien teilte mit, mehrere Geschosse seien abgefangen worden. Augenzeugen berichteten von vier aufeinanderfolgenden Explosionen in Riad.

Aus saudischen Flughafenkreisen hieß es, es seien Trümmer abgefangener Raketen auf ein Terminalgebäude des Flughafens gefallen. Die vom Iran unterstützten Huthi warnten zudem davor, dass alle Ölanlagen in Saudi-Arabien Ziele ihrer Angriffe werden könnten, und riefen Fluggesellschaften erneut dazu auf, Flüge nach Saudi-Arabien einzustellen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Die Airlines warnen vor höheren Ticket-Preisen
Reisen & Freizeit
Airlines gegen EU-Pläne für erweiterten CO2-Emissionshandel
Gericht: Klausel ist ungeeignet, um Ziel zu erreichen
Reisen & Freizeit
Deutsche Bahn muss Wettbewerbern nicht mehr Platz einräumen
++ ARCHIVBILD ++ Die Billig-Fluglinie hebt künftig seltener vom Flughafen Berlin ab
Reisen & Freizeit
Ryanair kürzt sein deutsches Flugprogramm
Reisen & Freizeit
Ryanair stellt Betrieb am Flughafen Bremen ein
Der Nachrichtensender CNN fürchtet um seine politische Unabhängigkeit.
Wirtschaft
Paramount schließt Warner-Übernahme ab
China dominiert Schiffbau insgesamt
Reisen & Freizeit
Italien bei Bau von Kreuzfahrtschiffen weltweit führend
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER