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Ex-Fed-Chef Greenspan 100-jährig gestorben

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Alan Greenspan anno 1990
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Der frühere langjährige Chef der US-Notenbank Fed, Alan Greenspan, ist tot. "Die Federal Reserve nimmt mit tiefer Trauer den Tod von Alan Greenspan zur Kenntnis", teilte die Notenbank mit. Greenspan wurde 100 Jahre alt. Er hatte die einflussreichste Zentralbank der Welt von den späten 1980er- bis Mitte der 200er-Jahre geführt und der Fed seinen Stempel aufgedrückt.

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Der legendäre Notenbankchef vermied es in seiner langen Amtszeit immer wieder bewusst, sich konkret festzulegen. Er prägte mit seiner oft kryptisch anmutenden Kommunikation einen ganz eigenen Stil bei der Federal Reserve.

"Alan Greenspan war von 1987 bis 2006 der 13. Vorsitzende des Gouverneursrats, und seine Beiträge zur Geldpolitik und zur wirtschaftswissenschaftlichen Theorie haben diese Institution, die Wirtschaftswissenschaften im Allgemeinen sowie das Land nachhaltig geprägt", hieß es von der Fed. Diese hob hervor, Greenspan habe eine "eine strenge analytische Disziplin in die geldpolitische Entscheidungsfindung" eingebracht und dazu beigetragen, "die Glaubwürdigkeit zu etablieren, die nach wie vor zu den wichtigsten Vermögenswerten der Federal Reserve zählt".

US Federal Reserve Chairman Alan Greenspan testifies before the Senate Banking, Housing, and Urban Affairs Committee in Washington on July 18, 1990. Greenspan said the central bank will "act decisively" to keep the country out of a recession by lowering interest rates once there is a deficit-reduction package. (Photo by Luke FRAZZA / AFP)

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