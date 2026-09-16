James Blunt live in Österreich: Termine für Wien und Innsbruck

James Blunt kommt 2027 mit seiner „Airplane Mode Tour“ nach Österreich. Am 6. März spielt der britische Singer-Songwriter in Innsbruck, am 7. März folgt die Wiener Stadthalle. Mit dabei: sein neues Album „Airplane Mode“.
James Blunt hebt wieder ab – und landet 2027 gleich zweimal in Österreich. Mit seiner „Airplane Mode Tour“ gastiert der britische Singer-Songwriter am 6. März 2027 in der Olympiahalle Innsbruck und einen Tag später, am 7. März, in der Wiener Stadthalle. Präsentiert werden beide Konzerte von Hitradio Ö3.
Im Gepäck hat Blunt sein neues Album „Airplane Mode“, das Anfang November 2026 via Atlantic Records erscheint. Darauf verbindet der Musiker erneut Leichtigkeit und Melancholie mit jener pointierten Beobachtungsgabe, für die er seit Jahren bekannt ist.
Neues Album „Airplane Mode“
Einen ersten Vorgeschmack auf das kommende Album liefert die leichtfüßige Single „Tastes Like Summer“. Mit der zweiten Auskopplung „Weight Of It All“ schlägt Blunt nachdenklichere Töne an und beschäftigt sich mit den Herausforderungen des modernen Lebens und der Last, die Menschen mit sich tragen.
Insgesamt versammelt „Airplane Mode“ zwölf Geschichten über das Unterwegssein, Umwege, Aufbrüche und die kleinen wie großen Turbulenzen des Lebens. Zu den weiteren Songs zählen „Circles“, das treibende „Oh Daisy“ und das emotionalere „Modern Love“.
Mit seiner Live-Band zurück auf Tour
Der Großteil des Albums entstand in den Pig Music Studios in Banbury gemeinsam mit Blunts langjähriger Live-Band. „Irgendwo auf dem Weg habe ich mich verloren, aber in einem Studio in Banbury wiedergefunden“, sagt der Musiker über die Entstehung des neuen Werks.
Mit genau dieser Band geht es 2027 wieder auf Tour. Für österreichische Fans gibt es dabei gleich zwei Gelegenheiten, die neuen Songs live zu hören.
James Blunt in Wien und Innsbruck
Den Auftakt macht am 6. März 2027 die Olympiahalle Innsbruck, am 7. März 2027 folgt die Wiener Stadthalle. Bei beiden Konzerten öffnen die Türen um 18.30 Uhr, Beginn ist jeweils um 20 Uhr.
James Blunt – „Airplane Mode Tour“
6. März 2027: Olympiahalle Innsbruck, Einlass 18.30 Uhr, Beginn 20 Uhr
7. März 2027: Wiener Stadthalle, Einlass 18.30 Uhr, Beginn 20 Uhr
Presented by: Hitradio Ö3