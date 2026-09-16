James Blunt live in Österreich: Termine für Wien und Innsbruck

James Blunt hebt wieder ab – und landet 2027 gleich zweimal in Österreich. Mit seiner „Airplane Mode Tour“ gastiert der britische Singer-Songwriter am 6. März 2027 in der Olympiahalle Innsbruck und einen Tag später, am 7. März, in der Wiener Stadthalle. Präsentiert werden beide Konzerte von Hitradio Ö3.

Im Gepäck hat Blunt sein neues Album „Airplane Mode“, das Anfang November 2026 via Atlantic Records erscheint. Darauf verbindet der Musiker erneut Leichtigkeit und Melancholie mit jener pointierten Beobachtungsgabe, für die er seit Jahren bekannt ist.