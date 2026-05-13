Iran-Krieg dämpft Stimmung in der deutschen Reisebranche

"Der Iran-Konflikt hat die Reisebranche besonders im März stark belastet", sagte Ifo-Branchenexperte Patrick Höppner. "Ein positives Signal sind die Ende April aufgehobenen Reisewarnungen für wichtige Flugreise-Transitländer im Nahen Osten." Mehr als die Hälfte der befragten Reisebüros und Reiseveranstalter beurteilten die Nachfrage im April als schwach. "Wenn Reisende die weitere Entwicklung im Iran-Konflikt abwarten, kann das die Buchungen insbesondere für das Ende der Sommersaison 2026 und die Wintersaison 2026/27 beeinträchtigen", sagte Höppner. "Auch die Diskussionen über mögliche Engpässe bei Flugkerosin ab dem Sommer können weiterhin für Verunsicherung bei Reisenden sorgen."

Der Anteil der deutschen Reiseunternehmen, der für die kommenden Monate von steigenden Preisen ausgeht, hat sich im April erneut etwas erhöht. Die Kosten für Flugkerosin sind derzeit viel höher als vor der Eskalation des Konflikts Ende Februar. Flüge für Urlaubsreisen können sich daher im weiteren Jahresverlauf verteuern, hieß es. Auch für Reisen mit dem Auto in der Pfingst- und Sommerreisezeit innerhalb Europas dürfte das Tanken voraussichtlich teurer werden: Anfang Mai 2026 waren die Preise für Super E5 und Diesel in Österreich etwa 20 und 34 Prozent höher als Anfang Mai 2025, betonte das Ifo-Institut. Die entsprechenden Werte liegen für Italien bei etwa fünf und 29 Prozent, für Frankreich bei etwa 21 und 39 Prozent sowie für Kroatien bei etwa 18 und 32 Prozent.