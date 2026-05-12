ITA Airways und Bahnbetreiber Italo planen Kooperation

ITA-Airways-Chef Jörg Eberhart sprach von einem weiteren Schritt zum Ausbau hochwertiger Verbindungen und Dienstleistungen. Ziel der Kooperation sei es, Reisenden ein integriertes Angebot durch die bessere Verknüpfung von Luft- und Schienenverkehr sowie eine stärkere Anbindung innerhalb Italiens und an internationale Ziele des Streckennetzes von ITA Airways.

Auch Italo-Chef Gianbattista La Rocca betonte die Bedeutung intermodaler Mobilität. Die Zukunft des Reisens werde zunehmend gemeinsam und nachhaltig gestaltet. Nach der Integration von Bus- und Fährverbindungen wolle Italo nun auch Flugangebote einbinden. Die Vereinbarung solle Reisenden mehr Auswahl, bessere Vernetzung und größere Flexibilität bieten.

ITA Airways steht unter mehrheitlicher Kontrolle der AUA-Mutter Lufthansa. Die Fluggesellschaft meldete im Jahr 2025 einen Umsatz von 2,8 Milliarden Euro, was einem Plus von 2,7 Prozent im Vergleich zu 2024 entspricht.