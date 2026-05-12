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ITA Airways und Bahnbetreiber Italo planen Kooperation

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ITA Airways plant Kombi-Angebote mit Bahn
©Afp, APA, ANDREAS SOLARO
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Die italienische Fluggesellschaft ITA Airways und der private Bahnbetreiber Italo wollen künftig gemeinsame Flug- und Bahntickets anbieten. Beide Unternehmen unterzeichneten dazu eine Absichtserklärung für ein intermodales Mobilitätsangebot. Geplant sind unter anderem kombinierte Tickets für Flugzeug und Zug sowie flexible integrierte Angebote, die Reisenden je nach Bedarf unterschiedliche Tarife ermöglichen sollen. Davon sollen vor allem Reisende aus dem Ausland profitieren.

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ITA-Airways-Chef Jörg Eberhart sprach von einem weiteren Schritt zum Ausbau hochwertiger Verbindungen und Dienstleistungen. Ziel der Kooperation sei es, Reisenden ein integriertes Angebot durch die bessere Verknüpfung von Luft- und Schienenverkehr sowie eine stärkere Anbindung innerhalb Italiens und an internationale Ziele des Streckennetzes von ITA Airways.

Auch Italo-Chef Gianbattista La Rocca betonte die Bedeutung intermodaler Mobilität. Die Zukunft des Reisens werde zunehmend gemeinsam und nachhaltig gestaltet. Nach der Integration von Bus- und Fährverbindungen wolle Italo nun auch Flugangebote einbinden. Die Vereinbarung solle Reisenden mehr Auswahl, bessere Vernetzung und größere Flexibilität bieten.

ITA Airways steht unter mehrheitlicher Kontrolle der AUA-Mutter Lufthansa. Die Fluggesellschaft meldete im Jahr 2025 einen Umsatz von 2,8 Milliarden Euro, was einem Plus von 2,7 Prozent im Vergleich zu 2024 entspricht.

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