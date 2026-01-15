Interrail-Kunden droht Betrug durch ein Datenleck

Betrüger könnten auf diesem Weg versuchen, an weitere sensible Daten zu gelangen, etwa Bezahldaten oder Passwörter. Neben Interrail-Kunden können auch Käufer aller anderen Eurail-Pässe sowie Inhaber des von der EU-Kommission aufgelegten, kostenlosen Zugpasses DiscoverEU für junge Leute sein.

Um diese Daten geht es Eurail zufolge:

Die EU-Kommission spricht zudem von Ausweis- oder Pass-Fotokopien sowie Gesundheitsdaten, die betroffen sein könnten, falls sie zur Verfügung gestellt worden sind.

Eurail rät Kundinnen und Kunden vorsichtshalber, das Passwort für die Rail-Planner-App (für Eurail- und Interrail-Pässe) zu ändern und etwa auch das Bankkonto zu beobachten und ungewöhnliche Vorgänge sofort der Bank zu melden.