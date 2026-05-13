ABO

Gericht und BH Gmunden erteilen Hotelbau in Hallstatt Absage

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
In Hallstatt wird es kein Hotel in der Seeuferschutzzone geben - das entschieden Bezirkshauptmannschaft (BH) Gmunden und Landesverwaltungsgericht (LVwG) Oberösterreich. Eine Projektgesellschaft hatte bei der BH die Erteilung einer naturschutzrechtlichen Bewilligung für den Hotelbau samt Revitalisierung des denkmalgeschützten Amtshauses der Salinen beantragt. Diese wies den Antrag ab. Das LVwG bestätigte diese Entscheidung nun, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte.

von

Die Projektbetreiber hatten sich nach der negativen Entscheidung der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Beschwerde an das LVwG gewandt. Sie argumentierten, dass gravierende Mängel in der Interessenabwägung vorlägen, sich das Projekt in die Umgebung vorbildlich integriere und touristische sowie lokale Interessen nicht berücksichtigt worden seien. Das Projekt beinhaltet auch Sicherungsmaßnahmen gegen Felssturz, Hochwasser und Lawinen.

Nach Ansicht des Gerichts kommt dem öffentlichen Interesse am Schutz des besonders sensiblen Landschaftsbildes der UNESCO-Welterberegion Hallstatt Dachstein/Salzkammergut überragendes Gewicht zu, das auch das öffentliche Interesse am Tourismus übersteige. Deshalb war die Beschwerde abzuweisen. Die Projektgesellschaft könne allenfalls ein redimensioniertes Vorhaben neuerlich zur naturschutzrechtlichen Bewilligung einreichen. Gegen die Entscheidung des LVwG steht eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof oder eine außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof offen.

Zwar stellte das Gericht fest, dass mit Umsetzung des Projekts "keine den öffentlichen Interessen am Natur- und Landschaftsschutz zuwiderlaufende Schädigung eintreten würde", jedoch weise das Landschaftsbild im Projektgebiet eine hohe Sensibilität auf, nämlich die für die Uferlinie von Hallstatt typischen Gebäude- und Siedlungsstruktur und die einzigartige Berg- und Seelandschaft. Das geplante Hotel mit sechs Geschoßen - auf einem bisher unbebauten Wiesenhang - würde sich markant von der bestehenden kleinteiligen Bebauung abheben. Daher würde mit der Umsetzung des Vorhabens das Landschaftsbild in einer erheblichen Weise gestört.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Österreichs Firmen investieren trotz US-Zöllen nicht mehr in den USA
Wirtschaft
US-Zölle führen bisher nicht zu Firmen-Abwanderung
Männer haben demnach von einer Arbeitszeitreduktion mehr als Frauen
Technik
Studie: Care-Arbeit auch bei weniger Erwerbsarbeit ungleich verteilt
Wirtschaft
Stocker verspricht Kriterien für Industriestrompreis
Immobilienpreise seit 2010 mehr als verdoppelt
Wirtschaft
Immobilienpreise seit 2010 mehr als verdoppelt
Die ÖBB rüsten sich für starke Reisetage im Mai
Reisen & Freizeit
ÖBB stocken Angebot zu Christi Himmelfahrt und Pfingsten auf
Österreichs Flughäfen in Summe mit Passagierplus
Reisen & Freizeit
Weniger Flüge aber mehr Passagiere an Österreichs Flughäfen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER