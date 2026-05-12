Immobilienpreise seit 2010 mehr als verdoppelt

Nach zwei Jahren mit sinkenden Wohnimmobilienpreisen sei es 2025 zu einer Trendwende gekommen, berichtet Chefökonom Stefan Bruckbauer am Dienstag. Zumindest in den vergangenen drei Jahren habe sich die Leistbarkeit aufgrund stärker gestiegener Einkommen wieder verbessert.

Laut Schätzung der Bank lag der Quadratmeterpreis für Eigentumswohnungen im abgelaufenen Jahr im bundesweiten Schnitt bei circa 4.100 Euro und für Einfamilienhäuser bei knapp 2.800 Euro. Das Verhältnis der Nettoeinkommen zu den Immobilienpreisen habe sich seit 2022 um mehr als 20 Prozent verbessert.