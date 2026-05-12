ÖBB stocken Angebot zu Christi Himmelfahrt und Pfingsten auf

Die ÖBB rechnen an den verlängerten Wochenenden rund um Christi Himmelfahrt und Pfingsten mit steigenden Passagierzahlen und haben daher ihr Angebot an den starken Reisetagen rund um die Feiertage angepasst. Rund um Christi Himmelfahrt wird damit das Angebot um mehr als 6.300 Sitzplätze aufgestockt, rund um Pfingsten um rund 7.200 Sitzplätze, also insgesamt um mehr als 13.500 Sitzplätze, teilten die ÖBB am Dienstag mit..

von APA