ÖBB stocken Angebot zu Christi Himmelfahrt und Pfingsten auf

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Die ÖBB rechnen an den verlängerten Wochenenden rund um Christi Himmelfahrt und Pfingsten mit steigenden Passagierzahlen und haben daher ihr Angebot an den starken Reisetagen rund um die Feiertage angepasst. Rund um Christi Himmelfahrt wird damit das Angebot um mehr als 6.300 Sitzplätze aufgestockt, rund um Pfingsten um rund 7.200 Sitzplätze, also insgesamt um mehr als 13.500 Sitzplätze, teilten die ÖBB am Dienstag mit..
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So werden 23 zusätzliche Züge auf der Weststrecke und 24 Züge mit doppelter Garnitur auf der Interregio-Linie Pyhrn eingesetzt. An beiden Wochenenden werden etwa die Verbindungen zwischen Wien und Salzburg verstärkt. Einige Verbindungen zwischen Graz-Linz sowie Linz-Selzthal werden mit doppelten Garnituren verstärkt. Zu Christi Himmelfahrt gibt es noch zusätzliche Verbindungen für Innsbruck-Wien, zu Pfingsten kommen noch Fahrten zwischen Wien und Feldkirch hinzu.