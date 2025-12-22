News Logo
ABO

Flexibel sein: So sinkt der Preis für den Urlaub

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Manchmal sind es schon kleine Justierungen, die Geld sparen
©APA, dpa-tmn, Jan Woitas
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Bei der Urlaubsbuchung kann sich Flexibilität beim Reisedatum und Abflughafen bezahlt machen und den Preis drücken. Der Grund liege in der Auslastung von Sitzplätzen in den Flugzeugen und Hotelzimmern, die je nach Zeitraum auch in der Urlaubshochsaison variieren können, sagt Reisevertriebsexperte Ömer Karaca.

von

Wer flexibel ist, könnte bei seiner Sommerurlaubssuche zum Beispiel einen Zeitraum von drei Wochen festlegen (frühester Abflug am ersten Tag, spätester Rückflug am letzten Tag), innerhalb von dem man nur eine Woche wegfliegen will. "Dann sehen Sie teilweise extreme Preisunterschiede", sagt Ömer Karaca.

Manchmal sind es schon kleinere Justierungen, die Geld sparen. "Fliegt man Dienstag statt Samstag, kostet das Hotelzimmer womöglich 50 Euro weniger pro Nacht", sagt Karaca.

Zusammengefasst: Es lohnt sich also, während der Urlaubssuche bei Reisedaten und Abflughäfen verschiedene Varianten zu probieren, wenn man nicht festgelegt ist. Auch Reisebüros seien stark darin, solche Sparpotenziale in ihren Buchungssystemen zu finden, sagt Karaca.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Jan Woitas/Jan Woitas

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Beatrice Egli rollt gerne den roten Teppich aus
News
Beatrice Egli über Familie und Gastgeber-Gen: „Diese Rolle wurde mir in die Wiege gelegt“
++ ARCHIVBILD ++ Beide halfen bei Zubereitung des Weihnachtsessens
Politik
Prinz William kocht mit Sohn George für Obdachlose
++ ARCHIVBILD ++ Schauspielerin feiert Weihnachten mit Freunden
Schlagzeilen
Mariele Millowitsch ist nicht verrückt nach Weihnachten
Wissenschaftliche Untersuchung in Costa Rica
Technik
Auch eine Dosis HPV-Impfstoff schützt
Jam Master Jay wurde im Tonstudio erschossen
News
Mordurteil rund um Tod von Rapper Jam Master Jay aufgehoben
Ermittlungen an einem Tatort
Politik
Drei Tote bei Angriffen in U-Bahn-Stationen in Taipeh
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER