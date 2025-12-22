Flexibel sein: So sinkt der Preis für den Urlaub

Wer flexibel ist, könnte bei seiner Sommerurlaubssuche zum Beispiel einen Zeitraum von drei Wochen festlegen (frühester Abflug am ersten Tag, spätester Rückflug am letzten Tag), innerhalb von dem man nur eine Woche wegfliegen will. "Dann sehen Sie teilweise extreme Preisunterschiede", sagt Ömer Karaca.

Manchmal sind es schon kleinere Justierungen, die Geld sparen. "Fliegt man Dienstag statt Samstag, kostet das Hotelzimmer womöglich 50 Euro weniger pro Nacht", sagt Karaca.

Zusammengefasst: Es lohnt sich also, während der Urlaubssuche bei Reisedaten und Abflughäfen verschiedene Varianten zu probieren, wenn man nicht festgelegt ist. Auch Reisebüros seien stark darin, solche Sparpotenziale in ihren Buchungssystemen zu finden, sagt Karaca.