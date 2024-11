40 Jahre EFFIE AWARDS AUSTRIA: Wenn Kreativität auf Effektivität trifft

Die EFFIE AWARDS AUSTRIA, verliehen vom IAA Austrian Chapter, krönten am 20. November 2024 bereits zum 40. Mal die effektivsten Kampagnen der österreichischen Werbewelt. Im Rahmen einer glamourösen Gala in der MARX Halle wurden die begehrten Preise an Agenturen und Unternehmen verliehen, die mit außergewöhnlicher Kreativität und wirtschaftlichem Erfolg überzeugen konnten.

Seit ihrer Einführung 1968 zeichnen die EFFIE Awards weltweit Kampagnen aus, die nachweislich nicht nur kreativ, sondern vor allem effektiv sind. Dieses Jahr schafften es 62 Kampagnen auf die Shortlist – ein Beweis für das hohe Niveau der heimischen Werbeszene. Die Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze wurden in mehreren Kategorien vergeben, darunter