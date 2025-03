AVL erneut mit Sustainability Award in Automotive ausgezeichnet

In der Kategorie „Technologie – Gesamtfahrzeug“ konnte AVL mit dem „Fuel Cell Technology Demonstrator Truck“ überzeugen. Dieses Modell zeigt eindrucksvoll das Potenzial von Brennstoffzellenantrieben im Schwerlastverkehr und setzt neue Maßstäbe in puncto Effizienz und Nachhaltigkeit. „Der Fuel Cell Demonstrator ist ein wegweisendes Beispiel für einen nachhaltigen Lkw mit Brennstoffzellenantrieb. Er zeigt die technologische Bandbreite in diesem Bereich und liefert innovative Antworten auf die Herausforderungen des modernen Gütertransports“, so Juror Seidel.

Auch in der Kategorie „Mobilitätskonzepte – Geschäftsmodelle“ konnte AVL List punkten. Das „Sustainable Tech Center for Commercial Vehicles“ setzt neue Standards in der Ressourcenschonung: Es ermöglicht die Rückgewinnung von über 99 Prozent der während der Tests erzeugten Wärmeenergie, nutzt Regenwasser und speichert Bremsenergie zur weiteren Verwendung. „AVL List hat mit diesem Testzentrum ein innovatives Konzept entwickelt, das nachhaltige Testverfahren revolutioniert. Im April wird das Zentrum in Steyr eröffnet“, erklärte Juror Gutzmer.