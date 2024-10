Helmut List erhält Sonderpreis beim „EY Entrepreneur Of The Year“

Graz, 21. Oktober 2024 – Das „EY Entrepreneur Of The Year“-Programm, das weltweit in 60 Ländern stattfindet, ist eine der renommiertesten Auszeichnungen für unternehmerische Exzellenz. In diesem Jahr wurde erstmals ein Sonderpreis vergeben, um Unternehmer zu ehren, die durch ihre visionären Leistungen und Innovationen die Wirtschaft nachhaltig geprägt haben.

Helmut List wurde für seinen wegweisenden Beitrag zur Entwicklung und Transformation der AVL ausgezeichnet, die sich unter seiner Führung zu einem weltweit führenden Unternehmen für Mobilitätstechnologien entwickelt hat.

Helmut List: Wegbereiter der Mobilität der Zukunft

Seit Helmut List 1979 die Führung der AVL von seinem Vater übernahm, hat er das Unternehmen durch seine Weitsicht und seinen Innovationsgeist entscheidend weiterentwickelt. Unter seiner Leitung ist AVL von einem auf Verbrennungsmotoren spezialisierten Unternehmen zu einem globalen Pionier in den Bereichen elektrische Antriebe, Hybridtechnologien und Brennstoffzellen avanciert. Mit einem umfassenden Portfolio, das von der Entwicklung und Simulation bis zur Erprobung von Antriebssystemen reicht, ist AVL heute ein unverzichtbarer Partner für die Automobilindustrie und andere Branchen.

„Dieser Preis erfüllt mich mit großer Freude. Ich bin sehr dankbar für die Menschen, die mich auf diesem Weg begleitet haben – allen voran meiner Frau Kathryn und meiner Familie. Mein Dank gilt auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der AVL weltweit, die mit Leidenschaft und Hingabe täglich an der Verwirklichung einer CO₂-neutralen Zukunft arbeiten“, sagte Helmut List in seiner Dankesrede.

Innovation als Erfolgsfaktor

AVL investiert jedes Jahr mindestens zehn Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung und hält weltweit über 2200 Patente. Diese Innovationskraft hat dem Unternehmen 13 Jahre in Folge den Titel der „Innovativsten Firma Österreichs“ eingebracht. AVL verfolgt das Ziel, durch fortschrittliche Technologien eine klimaneutrale und sichere Mobilität zu ermöglichen – ein Anliegen, das fest in der Unternehmenskultur verankert ist und langfristig den Erfolg des Unternehmens sichert.

„In einer Welt, die sich wandelt und vielfältiger wird, stehen uns als Unternehmer große Chancen offen. Flexibilität, Offenheit und der Mut zu neuen Wegen sind entscheidend. Die Vielfalt ist unsere Stärke – nur durch Weiterentwicklung und neue Perspektiven können wir eine erfolgreiche Zukunft gestalten“, betonte List.

Die Auszeichnung als Unternehmerpersönlichkeit unterstreicht Helmut Lists lebenslangen Einsatz für Innovation und nachhaltige Mobilität, die nicht nur AVL, sondern auch die internationale Mobilitätsbranche entscheidend geprägt haben.

www.avl.com