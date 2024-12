Austrian SDG-Award 2024

Die feierliche Verleihung der Austrian SDG Awards im Herzen Wiens zeigte wieder einmal eindrucksvoll, wie vielfältig und wirkungsvoll nachhaltiges Engagement sein kann. Unterstützt von Partnern wie Great Place To Work, CRIF, UNICEF Österreich, NEWS und Schiefer Rechtsanwälte wurde der Award in den Bereichen Jugendinitiativen, Gemeinden, Unternehmen, Medien sowie in drei Sonderkategorien verliehen.