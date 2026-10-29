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GEWINNSPIEL: 100 x 2 Tickets für das Design Depot 2026 zu gewinnen!

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Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
5 min
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©Design Depot | Kurt Patzak, Raphael Fasching

Sie lieben kreatives Handwerk, außergewöhnliches Design und individuelle Geschenkideen? Dann sollten Sie sich das Design Depot nicht entgehen lassen! Am 14. und 15. November 2026 verwandelt sich die Stage 3 in Wien wieder in einen Treffpunkt für Designliebhaber und Geschenkesuchende. Wir verlosen 100 × 2 Eintrittskarten für das Design Depot 2026!

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Design Depot 2026: Entdecken, gustieren und shoppen

Ob handgefertigter Schmuck, ausgefallene Mode, stilvolle Wohnaccessoires oder kulinarische Köstlichkeiten: Das Design Depot bietet eine vielfältige Auswahl an besonderen Produkten, kreativen Ideen und liebevoll gestalteten Einzelstücken.

Hier trifft modernes Design auf traditionelles Handwerk. Wer auf der Suche nach originellen Weihnachtsgeschenken ist oder sich selbst eine Freude machen möchte, kann nach Herzenslust stöbern, entdecken und direkt vor Ort einkaufen.

Das Besondere: Viele der ausgestellten Produkte stammen von kreativen Designerinnen und Designern sowie kleinen Manufakturen. Persönliche Gespräche und eine entspannte Atmosphäre machen den Besuch zu einem besonderen Einkaufserlebnis.

Design Deport 2026

Design, Genuss und Inspiration für die ganze Familie

Neben Mode, Schmuck, Accessoires, Wohn- und Tischkultur erwartet die Besucherinnen und Besucher auch ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot.

Darauf dürfen Sie sich freuen:

  • Individuelle Geschenkideen und handgefertigte Einzelstücke

  • Mode, Schmuck, Accessoires und stilvolle Wohnideen

  • Kulinarische Spezialitäten und Foodtrucks

  • Eine Kids Area für die kleinen Besucherinnen und Besucher

  • Persönlicher Austausch mit Designern und Produzenten

Das Motto lautet „Design to Go“: Lieblingsstücke entdecken, gleich mitnehmen und sich daran erfreuen.

Jetzt 100 × 2 Tickets für das Design Depot gewinnen!

Sie möchten sich von außergewöhnlichem Design inspirieren lassen und schon die ersten Weihnachtsgeschenke entdecken? Dann machen Sie mit!

Gemeinsam mit dem Design Depot verlosen wir 100 × 2 Eintrittskarten für die Designmesse am 14. und 15. November 2026 in Wien.

Teilnahmeschluss: 10. November 2026

So einfach geht's: Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und sichern Sie sich Ihre Chance auf zwei Eintrittskarten für das Design Depot 2026.

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gemeinsam mit einer Begleitperson einen Tag voller Design, Kreativität und Genuss erleben. Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Gewinnspiel
Monatsabo ab € 21,75
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