GEWINNSPIEL: 100 x 2 Tickets für das Design Depot 2026 zu gewinnen!

Ob handgefertigter Schmuck, ausgefallene Mode, stilvolle Wohnaccessoires oder kulinarische Köstlichkeiten: Das Design Depot bietet eine vielfältige Auswahl an besonderen Produkten, kreativen Ideen und liebevoll gestalteten Einzelstücken.

Hier trifft modernes Design auf traditionelles Handwerk. Wer auf der Suche nach originellen Weihnachtsgeschenken ist oder sich selbst eine Freude machen möchte, kann nach Herzenslust stöbern, entdecken und direkt vor Ort einkaufen.

Das Besondere: Viele der ausgestellten Produkte stammen von kreativen Designerinnen und Designern sowie kleinen Manufakturen. Persönliche Gespräche und eine entspannte Atmosphäre machen den Besuch zu einem besonderen Einkaufserlebnis.