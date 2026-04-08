OLYMP: Dress for Yes – perfekt angezogen für das Ja-Wort

Deutsche Fashion Brand präsentiert festliche Hochzeitskollektion 2026
Das spezielle Hochzeitsprogramm von OLYMP umfasst Hemden in verschiedenen Ausführungen, Farben, Mustern, Passformen, Kragenvarianten und Ärmellängen in einem breiten Größenspektrum. Alle Hemden überzeugen durch hochwertige Stoffe, erstklassige Verarbeitung, präzise Schnitte und durchdachte Details, die für einen stilvollen Auftritt sorgen. Hinzu kommen die dazu passenden Outfit-Bestandteile für den kompletten Look. Hierzu zählen feine Strick- und innovative Jersey-Artikel für modernes Layering sowie Overshirts für den Vorabend oder die Hochzeitsreise.
Festliches Styling wird heute nicht mehr nur über Accessoires wie Krawatten und den Kontrast von hellen und dunklen Farben definiert, sondern über ein klares, stimmiges Erscheinungsbild. Hochwertige Materialien, ruhige Silhouetten und ein cleaner Gesamteindruck sind während der Trauungszeremonie genauso wichtig wie in der entspannteren Phase danach. Abgerundet wird das Wedding-Programm durch perfekt abgestimmte Accessoires, die den Look je nach Rolle und Anlass stilvoll vollenden.
Heiko Ihben, OLYMP Geschäftsführer Brand, Product & Human Resources sagt: „Hochzeiten sind ein Tagesverlauf mit Standesamt, Trauung, Empfang und Party. Unser Anspruch ist ein Outfit, das diesen Wechsel mühelos mitgeht. Elegant im Moment mit Sakko, souverän, wenn es abgelegt wird. Auch ohne strikt formellen Dresscode ist heute ein moderner, reduzierter Look angemessen. Feiner Strick oder ein hochwertiges T-Shirt aus besonderem Interlock-Jersey-Material lassen sich elegant und schlicht kombinieren. Dress for Yes 2026 richtet sich gleichermaßen an Bräutigame, Trauzeugen und ‚best dressed’ Gäste. So entsteht ein Auftritt, der im Moment überzeugt und auf den Bildern unvergesslich bleibt.
Die festlichen Styles von OLYMP verbinden zeitlose Eleganz mit höchstem Tragekomfort. Neben aktuellen Farben wie Sage, Creme, Hellblau, Rosé und frischen Mustern überzeugen die Artikel durch ausgewählte Materialien, Veredelungen und raffinierte Produktdetails wie Kontrastknöpfe in Pastellfarben. Eine individuelle Passform garantiert einen perfekten Sitz der Hemden. Bügel- und knitterfreie Eigenschaften unterstützen einen souveränen Auftritt auch dann, wenn der Look am Abend hybrider wird.
Die farblich abgestimmten Krawatten und Schleifen aus reiner Seide setzen festliche Akzente. Entscheidend ist, dass sie stilvolles Detail bleiben und nicht zum Mittelpunkt werden. Einstecktücher und Hosenträger verleihen dem Outfit Persönlichkeit und ermöglichen feine Abstufungen – vom Bräutigam-Look mit klarer Eleganz über den Auftritt als Trauzeuge bis hin zu den Gästen, die sich in den feierlichen Rahmen stilvoll einfügen und trotzdem positiv auffallen.