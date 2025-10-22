GEWINNSPIEL: 100 x 2 Tickets für das Design Depot 2025 zu gewinnen!

Sie lieben kreatives Handwerk, individuelles Design und stilvolle Geschenkideen? Dann haben wir etwas für Sie!
Wir verlosen 100 x 2 Eintrittskarten für das Design Depot 2025, das am 15. und 16. November 2025 erstmals in der Stage 3 in Wien stattfindet.
Das erwartet Sie beim Design Depot
Das Design Depot ist die neue Verkaufsmesse für alle, die das Besondere suchen – von liebevoll gefertigtem Schmuck über stilvolle Wohnaccessoires bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten aus kleinen Manufakturen. Hier trifft modernes Design auf traditionelles Handwerk, hochwertige Materialien auf kreative Ideen.
Ob Sie rechtzeitig nach Weihnachtsgeschenken stöbern oder sich selbst eine Freude machen möchten: In entspannter Atmosphäre lässt es sich an über 100 Ausstellerständen entdecken, gustieren und einkaufen.
Neben Design und Handwerk erwartet Sie:
eine zentrale Bar & Foodtrucks mit Genussangeboten
eine Kids Area für kleine Besucher:innen
persönliche Gespräche mit Designer:innen und Produzent:innen
jede Menge Inspiration für stilvolles Schenken
Daten und Fakten
Datum: 15.–16. November 2025
Öffungszeiten: Samstag und Sonntag 10–19 Uhr
Veranstaltungsort: Stage 3, Lilienthalgasse 6, 1030 Wien
So nehmen Sie am Gewinnspiel teil:
Gewinnspielformular ausfüllen
Und mit etwas Glück einen stilvollen Tag voller Inspiration, Design und Genuss beim Design Depot 2025 gewinnen!