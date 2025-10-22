GEWINNSPIEL: 100 x 2 Tickets für das Design Depot 2025 zu gewinnen!

Das Design Depot ist die neue Verkaufsmesse für alle, die das Besondere suchen – von liebevoll gefertigtem Schmuck über stilvolle Wohnaccessoires bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten aus kleinen Manufakturen. Hier trifft modernes Design auf traditionelles Handwerk, hochwertige Materialien auf kreative Ideen.

Ob Sie rechtzeitig nach Weihnachtsgeschenken stöbern oder sich selbst eine Freude machen möchten: In entspannter Atmosphäre lässt es sich an über 100 Ausstellerständen entdecken, gustieren und einkaufen.

Neben Design und Handwerk erwartet Sie: