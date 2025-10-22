News Logo
ABO

GEWINNSPIEL: 100 x 2 Tickets für das Design Depot 2025 zu gewinnen!

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Artikelbild

©Design Depot | Kurt Patzak, Raphael Fasching
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit

Sie lieben kreatives Handwerk, individuelles Design und stilvolle Geschenkideen? Dann haben wir etwas für Sie!

Wir verlosen 100 x 2 Eintrittskarten für das Design Depot 2025, das am 15. und 16. November 2025 erstmals in der Stage 3 in Wien stattfindet.

von

Das erwartet Sie beim Design Depot

Das Design Depot ist die neue Verkaufsmesse für alle, die das Besondere suchen – von liebevoll gefertigtem Schmuck über stilvolle Wohnaccessoires bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten aus kleinen Manufakturen. Hier trifft modernes Design auf traditionelles Handwerk, hochwertige Materialien auf kreative Ideen.

Ob Sie rechtzeitig nach Weihnachtsgeschenken stöbern oder sich selbst eine Freude machen möchten: In entspannter Atmosphäre lässt es sich an über 100 Ausstellerständen entdecken, gustieren und einkaufen.

Neben Design und Handwerk erwartet Sie:

  • eine zentrale Bar & Foodtrucks mit Genussangeboten

  • eine Kids Area für kleine Besucher:innen

  • persönliche Gespräche mit Designer:innen und Produzent:innen

  • jede Menge Inspiration für stilvolles Schenken

Die Philosophie unserer Veranstaltungen ist es, eine Plattform für besonderes Design und Handwerk zu schaffen

Veranstalterin Sabine Jäger

Design Deport 2025

So nehmen Sie am Gewinnspiel teil:

Und mit etwas Glück einen stilvollen Tag voller Inspiration, Design und Genuss beim Design Depot 2025 gewinnen!

Jetzt mitmachen und das Design Depot live erleben!

Gewinnspiel

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Silvia Schneider x HUMANIC Gewinnspiel: „THE POWER OF ELEMENTS“
Gewinnspiel
Silvia Schneider x HUMANIC Gewinnspiel: „THE POWER OF ELEMENTS“
Silvia Schneider x HUMANIC: Die neue Kollektion „THE POWER OF ELEMENTS“ vereint Stil, Persönlichkeit und kosmische Energie
Corporate News
Silvia Schneider x HUMANIC: Die neue Kollektion „THE POWER OF ELEMENTS“ vereint Stil, Persönlichkeit und kosmische Energie
HUMANIC Gewinnspiel: New Store - New Brands
Gewinnspiel
HUMANIC Gewinnspiel: New Store - New Brands
HUMANIC ERÖFFNET NEUEN FLAGSHIPSTORE IN WIEN
Kooperation
HUMANIC ERÖFFNET NEUEN FLAGSHIPSTORE IN WIEN
Reife Models [60+]erobern die Laufstege
News
Reife Models [60+]erobern die Laufstege
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER