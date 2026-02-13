ABO

Betrieb bei Lufthansa läuft nach Streik wieder

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Der Streik ist beendet
©APA, dpa, Hannes P. Albert
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Bei der AUA-Konzernmutter Lufthansa ist der Flugbetrieb nach dem Streik vom Vortag wieder angelaufen. Derzeit gebe es keine Störungen oder Ausfälle, sagte ein Sprecher des Unternehmens in der Früh. Am Donnerstag waren wegen zeitgleicher Arbeitsniederlegungen der Piloten und der Flugbegleiter rund 800 Flüge bei der größten deutschen Fluggesellschaft ausgefallen. Rund 100.000 Passagiere waren von dem auf einen Tag begrenzten Streik betroffen.

von

Schwerpunkte waren die Flughäfen in München und Frankfurt. Am Frankfurter Flughafen erwartet der Betreiber Fraport für heute mit 1.160 Starts und Landungen einen besonders regen Flugverkehr. Grund sind zusätzlich eingeplante Flüge, um umgebuchte Passagiere transportieren zu können.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Arbeitsniederlegungen der Piloten und Flugbegleiter bis Mitternacht
Wirtschaft
Streik der Lufthansa-Crew angelaufen
Vor allem Gäste aus dem deutschen Inland trugen zum Rekord bei
Reisen & Freizeit
Deutschland-Tourismus stellt 2025 Übernachtungsrekord auf
++ ARCHIVBILD ++ Austrian Airlines und andere Lufthansa-Töchter sind nicht betroffen
Reisen & Freizeit
Lufthansa nennt Streiks in Deutschland "unnötige Eskalation"
Heineken spart beim Personal
Wirtschaft
Heineken baut weltweit 6.000 Stellen ab
Bauernvertreter hatten gegen das Abkommen mobil gemacht
Wirtschaft
Mercosur: EU-Parlament für agrarische Schutzklauseln
Erlös des Reisekonzerns stagnierte bei knapp 4,9 Mrd. Euro
Reisen & Freizeit
TUI will stärker ins Geschäft mit günstigeren Pauschalreisen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER