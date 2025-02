Am 4. März: Großes Faschingstreiben in der Welser Innenstadt

Die Welser Innenstadt wird am Faschingsdienstag, den 4. März 2025, zur bunten Festbühne für alle Faschingsfans. Ab 10 Uhr verwandelt sich der Stadtplatz in ein Paradies für die kleinen Gäste: Ein Karussell, ein Clown, Riesenseifenblasen, Kinderschminken am Lions Charity-Stand, eine Hüpfburg sowie Spiel- und Bastelmöglichkeiten laden zum Mitmachen ein. Die Maskottchen Herr und Frau Lederer marschieren indes durch die Innenstadt und sorgen für Faschingsstimmung. Um 13:13 findet auf der Bühne die traditionelle Proklamation durch den Welser Faschingsvereins-Kanzler statt. Um 14:14 sowie um 15:15 zeigen dort die Garde und die Gastgarde ihr Können.

Der große Schüler-Faschingsumzug, bei dem knapp 200 Kinder aus verschiedenen Welser Volksschulen mit bunten Kostümen durch die Stadt ziehen werden, startet um 10.30 Uhr beim Kaiser-Josef-Platz. Zu den weiteren Highlights zählt das Rechnungsglücksrad: Jede Rechnung eines Einkaufs (ab 10 Euro Einkaufswert, Anm.) in der Innenstadt ist ein Gewinn. Von 10 bis 18 Uhr können sich Shoppingbegeisterte am Stadtplatz über tolle Preise freuen.

Als Stärkung stehen für alle Besucher:innen rund 1.000 Faschingskrapfen bereit und werden in der Innenstadt verteilt. Die Gastronomie lädt ab späten Nachmittag zu vielen Faschingspartys in ihren Lokalen ein. Musikliebhaber kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Ab 10.30 Uhr spielt DJ Mexx Ventura auf der Bühne am Stadtplatz. Ab 13 Uhr unterhält Alpinsound mit Austropop sowie Tanz- und Unterhaltungsmusik das Faschings-Publikum, während DJ Francesco ab 14 Uhr im Gastgarten „Caffé da Mika“ in der Schmidtgasse die Stimmung anheizen wird. Ab 16 Uhr steigt dann die große Faschingsparty in der Gortana-Passage. Hier wird bis in die Abendstunden gefeiert und getanzt und dabei unterhält der Ballermann-Star Almklausi die feierlustigen Gäste. Das genaue Programm des Faschingsdienstags finden Sie unter wels.at/fasching.