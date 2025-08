ORF will Österreich-Starter für ESC via Auswahlshow finden

Zudem kündigt Groiss-Horowitz eine "große Showreihe auflaufend auf den ESC" an. "Die 70 Jahre seines Bestehens liefern da schon mal eine gute Vorlage. Das wird top prominent besetzt aus dem In- und Ausland", verriet sie. Auch eine Reihe an Dokumentationen sei geplant. Diese sollen sich mit den unterschiedlichen Facetten des ESC und seiner Entwicklung auseinandersetzen.

Die Entscheidung, wer den ESC in Österreich moderiert, "fällt Ende des Jahres", so die ORF-Programmdirektorin. Bereits in der zweiten Augusthälfte soll dagegen feststehen, ob das Megaevent in Wien oder Innsbruck ausgetragen wird. ORF-ESC-Executive-Producer Michael Krön sprach gegenüber der APA zuletzt von einem "offenen Rennen".