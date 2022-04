Donnerstag, 28. April 2022

Weißer Hautkrebs gefährlich

Im fortgeschrittenen Stadium "brandgefährlich"

Wenn von Hautkrebs die Rede ist, meinen viele Menschen das gefährliche Melanom, den "Schwarzen Hautkrebs". An sich viel häufiger ist "Weißer Hautkrebs", bei dem das Basalzellkarzinom ("Basaliom") 75 Prozent der Fälle ausmacht. Im Frühstadium ist die Krankheit - klassischer Fall von durch viel UV-Licht-Exposition bedingtem Hautkrebs - per chirurgischem Eingriff in praktisch allen Fällen heilbar. Im Spätstadium fehlte bisher eine medikamentöse Therapie. Ein neues Medikament soll helfen.

von apa/red-18

