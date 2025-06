Digital Detox: Wichtig für die Gesundheit

Bei der digitalen Entgiftung geht es darum, bewusst und zeitlich begrenzt auf digitale Geräte und Medien zu verzichten. Man denkt dabei insbesondere an Smartphones, Tablets, Laptops und Fernseher. Sowohl der Konsum digitaler Inhalte als auch digitale Kommunikation, etwa durch E-Mails und WhatsApp, soll eingeschränkt werden. Es geht nicht um die komplette Aufgabe technischer Geräte. Das Ziel ist ein bewusster Umgang damit.

Der Zweck ist es, dem Gehirn zwischenzeitlich Pausen zu gönnen. Man reduziert die Reizüberflutung, Erreichbarkeit und Bildschirmpräsenz. Und so natürlich auch jede Menge Stress. Statt das Leben in digitalen Räumen stattfinden zu lassen, soll es in der Realität erlebt werden. Etwa durch zwischenmenschliche Begegnungen, Aktivitäten in der Natur oder einfach Zeit für sich selbst. Fast automatisch verbessern sich dadurch die Schlafqualität, das mentale Wohlbefinden und die Konzentrationsfähigkeit.