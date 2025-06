Neues Zahnmedizin-Zentrum in Floridsdorf: H4O Dental Life Center öffnet im Oktober 2025

Am Pius-Parsch-Platz in Wien-Floridsdorf nimmt ein neues Modellprojekt in der zahnärztlichen Versorgung Form an: Das H4O Dental Life Center, dessen Eröffnung für Oktober 2025 geplant ist, versteht sich als moderne Antwort auf die Herausforderungen im Gesundheitsbereich.

Im Rahmen eines Pressefoyers unter dem Motto Floridsdorf zeigt Zähne stellten Dr. Bernd Bartosek (Gründer und Geschäftsführer), Dr. Ralf Einhoff (ärztlicher Leiter) sowie Bezirksvorsteher Georg Papai das Projekt der Öffentlichkeit vor.