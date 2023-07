Insekten: Die neuen Plagegeister

In manchen Monaten gibt es scheinbar kein Entkommen: Sobald man ins Freie geht - ganz unabhängig von der Tageszeit und selbst bei prallem Sonnenschein -, ist man innerhalb kürzester Zeit von einer Vielzahl an Gelsen umgeben. Eine Beobachtung, die Experten bestätigen und für die sie eine einfache Erklärung haben: "Es sind Überschwemmungsgelsen", so Hans-Peter Führer vom Institut für Parasitologie der Vetmeduni Wien. Dazu kommt, dass "die vergangenen zwei Jahre sehr schwache Gelsenjahre waren". Daher fallen die Tiere heuer besonders auf.

Überschwemmungsgelsen legen ihre Eier in ausgetrocknete Stellen im Bachbett. Dort können sie jahrelang bleiben. Kommt es dann, so wie 2023 im Mai, zu vermehrten Niederschlägen, entwickeln sich diese Gelsen massenhaft. Sie sind nur eine bestimmte Zeit lang aktiv. Allerdings: Danach kommen die Hausgelsen.

Weltweit sind rund 3.500 Stechmückenarten bekannt. 52 davon kommen in Österreich vor. Darunter die Überschwemmungsgelse, die tagsüber aktiv ist, sowie die Hausgelse, die uns nachts den Schlaf raubt.

Beide Arten sind zwar lästig, aber relativ harmlos in Bezug auf Krankheiten, mit denen sie Menschen anstecken können. Einzig das West-Nil-Virus, übertragen durch Hausgelsen, kommt vor allem in Ostösterreich vor. Für gesunde Menschen ist es weitgehend harmlos. Die Symptome ähneln bei ihnen einer Sommergrippe. Da aber geschwächte Personen stärker daran erkranken und sogar eine Meningitis entwickeln können, werden mittlerweile Blutkonserven auf das Virus untersucht.

Dengue, Zika und Chikungunya

Gefährlicher ist hingegen die Asiatische Tigermücke. Sie kam mit einer Ladung Autoreifen, in denen sich Wasser gesammelt hatte, per Containerschiff nach Europa und breitet sich seither vor allem im Süden aus. Durch den Klimawandel, die damit verbundenen trockeneren und heißeren Sommer sowie öfteren Überschwemmungen dringt sie allerdings immer weiter in den Norden vor. "In Österreich wird sie seit zehn Jahren sporadisch nachgewiesen", weiß Führer. "Sie fährt gerne im Auto mit, und so ist sie oft in der Nähe von Raststätten zu finden." In Wien wurde sie 2020 erstmals bestätigt.