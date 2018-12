Thomas Seitel. Noch nie gehört? Er ist wohl der Grund für den großen Knall in der Heile-Schlagerwelt: Helene Fischer und Florian Silbereisen haben sich getrennt. Und was hat Thomas Seitel damit zu tun? Er ist der neue Mann an Helene Fischers Seite. Doch wer ist er?

Es war ein großer Knall, den es gestern in der Schlagerwelt setzte: DAS Schlager-Traumpärchen schlechthin, Helene Fischer und Florian Silbereisen gaben ihre Trennung bekannt, die nun schon ein paar Monate zurück liegt. Gemeinsames Haus wurde verkauft, man habe sich „in Freundschaft“ getrennt.

Auch er verließ seine Freundin für Fischer

Doch warum? Auseinandergelebt. Auch. Aber da gibt es noch einen Grund und der heißt Thomas Seitel. In ihn hat sich die deutsche Schlagersängerin verliebt. Seitel ist ein deutscher Luftakrobat und Diplomsportwissenschaftler. Er begleitete seine neue Angebetete bereits auf Tour und war auch in der "Helene Fischer-Show 2017" mit dabei. Er sagte in einer TV-Sendung einmal: "Ich bin dafür da, dass sie sicher ist und dass bei ihr alles reibungslos läuft." Seitel soll laut "Bunte" selbst seine Freundin für Helene Fischer verlassen haben - die auch Teil der Tour-Crew ist.

Internet-Auftritt gesperrt

Fischer bestätigte zwar bereits den neuen Mann, aber seinen Namen nannte sie bislang noch nicht. Seitel selbst hat auch noch keine Stellung dazu genommen, allerdings seinen gesamten Internetauftritt, Facebook und Instagram, gesperrt. Sogar seine Website ist derzeit privat. Laut Anhängern sei dies erst nach Bekanntgabe der Fischer-Silbereisen-Trennung passiert.

Silbereisen wünscht Glück

Und wie reagiert der Verlassene? Florian Silbereisen zeigt sich stark – und gibt auch den entscheidenden Hinweis, er schreibt: „Wenn es nun Bilder von Helene mit einem anderen Mann gibt, dann möchte ich nur klarstellen, dass ich Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünsche.“