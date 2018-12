DAS Schlager-Traumpaar ist Geschichte! Helene Fischer und Florian Silbereisen haben sich nach zehnjähriger Beziehung getrennt.

Zehn Jahre lang waren Helene Fischer und Florian Silbereisen ein Paar, zuletzt war immer wieder von einer möglichen Hochzeit und Kindern die Rede. Doch nun ist alles aus. Das Management der beiden Künstler hat das Liebes-Aus gegenüber der "Bild" bestätigt.

Auch interessant: Die Geheimnisse der Helene Fischer

© APA/dpa/Felix Hörhager Helene und Florian: Nach 10 Jahren ist alles aus

Zuvor hatte "vip.de" über Gerüchte um einen neuen Mann an Helene Fischers Seite geschrieben. Tänzer und Luftakrobat Thomas Seitel, der mit der Sängerin auf Tour geht, soll auch privat ihr Herz erobert haben.

Neuer Mann an Helenes Seite?

Schon im Jänner dieses Jahres sprach Seitel über seine Arbeit mit der 34-Jährigen. "Ich bin ihr Halt und und ihre Sicherheit. In dem Moment bin ich für zwei Menschenleben verantwortlich", erklärte der Akrobat, der Helene bei ihrer Show im Arm hält, während er an einem Stahlseil durch die Luft schwebt, im Hessischen Rundfunk. Sieht ganz so aus, als wäre er letztlich auch privat ihr Halt geworden.

Wie RTL berichtet, soll Helene Fischer Florian Silbereisen verlassen haben, die gemeinsame Villa auf Mallorca wurden demnach bereits im August verkauft.

Trennung schon vor einiger Zeit

Wie Helene Fischer in einem Brief an ihre Fans auf Facebook schreibt, erfolgte die Trennung schon vor einiger Zeit, man habe aber "erst einmal die Lage sortieren müssen". "Auch wenn die Liebe schleichend geht, wirft man eine Beziehung nicht einfach nach 10 Jahren bedeutungslos hin. Aber ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis mehr machen", erklärt die 34-Jährige. Umso berührender sei für sie nun zu sehen, mit welcher Größe Florian Silbereisen damit umgehe.

Florian Silbereisen und sie hätten sich in Freundschaft getrennt, versichert Helene Fischer. Auch der 37-Jährige meldete sich bereits zu Wort. "Während in den letzten Wochen mal wieder über eine bevorstehende Hochzeit spekuliert wurde, waren wir längst getrennt. Eine Trennung ist immer traurig, auch wir waren sehr traurig", zitierte ihn die "Bunte".