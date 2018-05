Am 19. Mai 2018 heiratet Prinz Harry die US-Schauspielerin Meghan Markle. An dieser Stelle halten wir Sie über die Ereignisse rund um die Hochzeit des Jahres auf dem Laufenden.

THEMEN:

» Montag, 14. Mai 2018 - noch 5 Tage bis zur Hochzeit ... «

Meghans Vater sorgt kurz vor Hochzeit für Skandal

Wenige Tage vor der Hochzeit sorgt Meghans Vater Thomas Markle für einen Skandal. Der 73-Jährige lebt zurückgezogen in Mexiko und gab sich bis dato äußerst öffentlichkeitsscheu. Vor der Presse flüchtete er stets und gab sich sehr wortkarg.

Nun tauchten allerdings Fotos auf, die ihn beim Fitnesstraining, in einem Internetcafé, sowie bei der Anprobe eines Maßanzuges zeigen. Laut "Daily Mail" sollen besagte Bilder aber nicht zufällig von Paparazzi geschossen worden sein. Nein, es handelt sich immer um ein- und denselben Fotografen aus Los Angeles, der die Bilder inszeniert. Mit ihm soll sich Meghans Vater zusammengetan und die Fotos weltweit für eine sechsstellige Summe verkauft haben.

Laut seinem Sohn Thomas Markle Jr. sei die Geschichte der Familie "zutiefst peinlich". Meghans Vater will sich bei ihr für sein Vorgehen entschuldigen, heißt es.

Steckt das Königshaus dahinter?

Es gibt jedoch noch eine weitere Theorie. Und die besagt, dass der britische Palast hinter den gestellten Bildern stecken könnte, um Meghans Vater nach den ersten Paparazzi-Aufnahmen, die ihn mit Bier, Zigaretten und einer Frau zeigen, in ein positiveres Licht zu rücken.

Eigentlich sollte Thomas Markle seine Tochter Meghan am Samstag zum Traualtar führen. Nach seinem Verhalten soll sein Erscheinen aber auf der Kippe stehen.

Wer bezahlt eigentlich die royale Hochzeit?

Die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle am 19. Mai in Windsor wird eines der größten Ereignisse in der Geschichte der Royals - und wohl eines der teuersten. Das Königshaus übernimmt die Kosten der Feier. Für Musik, Dekoration sowie Essen und Getränke müssen die Royals rund 1,7 Millionen Pfund (1,9 Millionen Euro) berappen, rechneten die Hochzeitsplaner der britischen App Bridebook vor.

Doch den größten Posten in der Rechnung werden die Sicherheitsvorkehrungen ausmachen. Dafür werden die britischen Steuerzahler aufkommen müssen. Erst kürzlich war herausgekommen, dass bei der Hochzeit von Prinz William und Kate im Jahr 2011 etwa 6,3 Millionen Pfund (rund sieben Millionen Euro) an Kosten für den Polizeieinsatz anfielen.

© APA/AFP/Dimitar DILKOFF Kate und William bei ihrer Hochzeit im April 2011

Britische Medien gehen davon aus, dass es bei Harry und Meghan noch teurer werden könnte, weil das Terrorrisiko höher sei und es teils rassistische Drohungen gegen Meghan gegeben hat. Sie hat mütterlicherseits afroamerikanische Wurzeln.

Graham Smith, Sprecher der Gruppe Republic, die sich für eine Abschaffung der Monarchie ausspricht, fordert, dass die Royals für die Kosten selbst aufkommen. "Unterm Strich ist das eine private Hochzeit und wenn sie das in Windsor feiern wollen in einer Art, die die Steuerung von Menschenmassen und Sicherheitsmaßnahmen erfordert, dann sollte die Königsfamilie selbst dafür zahlen", sagte er dem "Belfast Telegraph".

Für ihr Brautkleid und auch die Flitterwochen soll Meghan angeblich selbst bezahlen. Immerhin 137.000 für die Reise und rund 343.000 Euro für das Kleid, meint Bridebook.

Kondome anlässlich der Hochzeit

Prinz Harry und seine Meghan werden sie wohl nicht brauchen, da das Paar nach der Hochzeit Nachwuchs plant, doch für Fans hat eine Firma nun eine Sonderedition Kondome herausgebracht. "Crown Jewels" heißt die Limited Edition, die in einer nicht offiziellen Souvenir-Box zu finden ist.

© APA/AFP/Daniel SORABJI

8.278 Euro für Harry & Meghan als PEZ-Spender

7.300 Pfund (8.278 Euro) sind Prinz Harry und Meghan Markle als PEZ-Spender wert. Die in Traun nahe Linz beheimatete Firma Haas hat anlässlich der royalen Hochzeit am 9. Mai ein Unikat des Traumpaares aus Plastik hergestellt und für einen guten Zweck versteigert. Die Auktion begann mit 0,99 Euro und endete am Sonntag, 22.00 Uhr.

© APA/AFP/POOL/Victoria Jones Harry und Meghan als PEZ-Spender

46 Teilnehmer boten um die begehrten Spender "Harry & Meghan", berichtete das Unternehmen. Der Erlös kommt der Make-A-Wish Foundation UK zugute.

Meghan und Harry setzen auf regionales Gemüse

Die Vorbereitungen für die Hochzeit von Harry und Meghan laufen auf Hochtouren - auch bei den Köchen. Das Paar setze überwiegend auf klassische Gerichte und vor allem auf saisonales Gemüse aus der Region, berichtete der Küchenchef der Queen, Mark Flanagan, der britischen Nachrichtenagentur PA. "Wir haben nur die Vorschläge gemacht und das Paar hat alles probiert; sie waren in jedes Detail involviert", sagte Flanagan. Viele Produkte stammten von den königlichen Ländereien. Süße und pikante Kanapees müssten für die Feier so gestaltet sein, dass sie mit zwei Bissen verspeist werden können. Genauere Angaben zum Essen am 19. Mai auf Schloss Windsor wollte Flanagan aber nicht machen.

© APA/AFP/POOL/David Parker

Bewirtet werden Hunderte: Nach der Trauung gibt die 92-jährige Königin Elizabeth. II einen Empfang für rund 600 Gäste in der St.-Georgs-Halle im Schloss Windsor westlich von London. Für den Abend hat Prinz Charles als Vater des Bräutigams Familienangehörige und Freunde des Paares in die idyllische Residenz Frogmore House auf dem Schlossgelände geladen. Dort werden 200 Gäste erwartet.

Roter Postkasten sammelt Grüße aus Amerika

Hochzeitsgrüße aus der Neuen Welt: Tausende in den USA lebende Briten und Amerikaner haben die Möglichkeit genutzt, Prinz Harry und seiner Braut Meghan Markle per Grußkarte zur Hochzeit zu gratulieren. Die britische Botschaft in der US-Hauptstadt Washington hatte eigens Bilder des Paares vor einem in für Großbritannien typischen signalroten Postkasten aufgestellt.

Viele Kinder beteiligten sich an der Aktion und bemalten die Kärtchen mit bunten Bildern. Die Hochzeitsgrüße sollen pünktlich zur Trauung am kommenden Wochenende den Atlantik überquert haben. Meist treten die Amerikaner dem Königshaus der ehemaligen Kolonialmacht eher reserviert gegenüber.

Die Queen erlaubt die Hochzeit

Großes Aufatmen: Prinz Harry und Meghan haben am Wochenende ganz offiziell die Erlaubnis für ihre Hochzeit erhalten. Der Palast veröffentlichte ein handgeschriebenes Dokument von Queen Elizabeth.

Bearing The Queen's signature, the Instrument of Consent records Her Majesty's consent to the Marriage of Prince Harry and Ms. Meghan Markle. #RoyalWedding



Find out more: https://t.co/KNUnxl0hUj pic.twitter.com/wsXTt4FzAn — The Royal Family (@RoyalFamily) 13. Mai 2018

Im sogenannten "Instrument of Consent" gibt die Königin ihre Zustimmung für die Ehe ihres Enkelsohnes mit Meghan Markle. Bereits am 14. März stimmte sie der Verbindung formal zu, nun wurde die auf Pergamentpapier geschriebene Urkunde veröffentlicht. Als Sechster in der Thronfolge braucht Prinz Harry die Erlaubnis der Queen für die Hochzeit.

Die Queen bezeichnet Harry in der Urkunde als ihren "geliebten Enkelsohn". Neben dem Text finden sich auch viele Verzierungen auf dem Schreiben. Auf der rechten Seite befindet sich eine Rose, die Nationalblume der USA. Die Mohnblumen sind das Symbol für Kalifornien, der Bundestaat, aus dem Meghan stammt. Auch ein roter Drache, das Symbol für Wales, zusammen mit den Blumen Großbritanniens - die Rose, die Distel und das Kleeblatt - finden sich auf dem Dokument. Unterschrieben hat die Queen oben rechts mit "Elizabeth R".

© APA/AFP/POOL/Victoria Jones

Hochzeit im Legoland

Im Legoland in Windsor haben sich Harry und sein Meghan schon das Ja-Wort gegeben.





Afroamerikanischer Bischof hält Predigt

Am Hochzeits-Gottesdienst von Prinz Harry und Meghan Markle wird sich auch ein afroamerikanischer Bischof aus Chicago beteiligen. Michael Bruce Curry, Oberhaupt der Episkopalkirche der USA, hält am 19. Mai in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor eine Predigt, wie der Kensington-Palast am Samstag in London mitteilte.

Prince Harry and Ms. Meghan Markle have asked that The Most Reverend Michael Bruce Curry, the 27th Presiding Bishop and Primate of The Episcopal Church, give the address at their wedding : https://t.co/a14L7JGcAd #RoyalWedding pic.twitter.com/njqCaN55Gr — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 12. Mai 2018

Bereits bekannt war, dass der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, und der Dekan von Windsor, David Connor, dabei sein werden. Welby hat kürzlich die US-Schauspielerin getauft. Das Paar wird sich vor ihm auch das Jawort geben. Connor wird den Gottesdienst leiten. Die Episkopalkirche gehört der Anglikanischen Gemeinschaft an. Harry und Meghan kennen den Prediger aus Chicago nicht persönlich, hieß es. Die Zusammenstellung des geistlichen Trios deuteten britische Medien als "transatlantische Verknüpfung".

» Samstag, 12. Mai 2018 - noch 7 Tage bis zur Hochzeit ... «

Ein neuer Look für die künftige Braut

Was für ein Brautkleid Meghan Markle tragen wird, ist derzeit eines der am besten gehüteten Geheimnisse Großbritanniens. Fest steht jedoch schon jetzt, dass mit dem neuen Mitglied auch ein frischer Look Einzug ins Königshaus hält.

© imago/i Images

Die in ihrer Heimat Kalifornien üblichen Shorts und Flip-Flops hat Markle längst abgelegt. Auch Fotos, die sie mit Hotpants, zerrissenen Jeans und freizügigem Dekollete zeigen, wird es nicht mehr geben. Die 36-Jährige heiratet nicht nur in eine Familie ein, sondern in eine Institution, in der zum Teil jahrhundertealte Regeln das Leben bestimmen. Die gelten auch für die Garderobe.

» Die königlichen Kleidervorschriften sind sehr traditionell «

"Die königlichen Kleidervorschriften sind sehr traditionell, besonders, wenn ein Familienmitglied im Dienste des Königshauses unterwegs ist", sagt Grant Harrold, der als Butler bei den Windsors gearbeitet hat. Kate Middleton, die Frau von Harrys Bruder William, könne in Sachen Mode ein Vorbild für Markle sein. "Wie wir bei der Herzogin von Cambridge gesehen haben, gehören Hüte zum königlichen Dresscode und wahrscheinlich wird Meghan Markle nun auch öfter Hüte tragen", meinte der Ex-Butler.

© imago/i Images

Außerdem muss Markle sich an Strumpfhosen in neutralen Farben gewöhnen und der auffällige Nagellack wird künftig unterbleiben. Sehr wichtig auch: die Saumlänge. "Kleider sollten immer die korrekte Länge haben - bis zum Knie oder länger, aber nie kürzer", sagte Harrold.

» Kleider sollten immer die korrekte Länge haben - bis zum Knie oder länger, aber nie kürzer «

Elegant und dennoch raffiniert - so lässt sich Markles Stil bei den öffentlichen Auftritten an der Seite ihres Verlobten beschreiben: lange Kleider, Rollkragen, klassische Mäntel, alles in zurückhaltenden Farben. Doch einige Ausnahmen gab es auch. Einmal trug sie eine schwarze Jeans, ein anderes Mal fehlten die Strümpfe.

© imago/i Images

Mode ist Markle wichtig und das nicht erst, seit sie sich in einen Prinzen verliebt hat. Die Rolle als Anwaltsgehilfin in der US-Fernsehserie "Suits" hat ihren Stil geprägt. "Die Mode in 'Suits' ist umwerfend. Durch sie habe ich viel über Designer gelernt und weiß jetzt, was mir gut steht", sagte Markle in einem Interview mit dem Online-Modehandel outnet.com. Inspiration für ihre Outfits finde sie bei der Schauspielerin Gwyneth Paltrow und bei Emmanuelle Alt, der Chefredakteurin der Pariser Modezeitschrift "Vogue".

» Freitag, 11. Mai 2018 - noch 8 Tage bis zur Hochzeit ... «

Wann geben sich Prinz Harry und Meghan Markle das Ja-Wort?

Prinz Harry und seine Verlobte, die US-amerikanische Schauspielerin Meghan Markle, werden am 19. Mai 2018 vor den Altar treten. Die Trauung beginnt um 12.00 Uhr - 13.00 Uhr österreichischer Zeit - in der St. George's Chapel in der Schlossanlage. Erwartet werden rund 600 Gäste. Diese sind dann auch anschließenden zum Empfang in der St. George's Hall im Schloss Windsor eingeladen.

Wo können Zuschauer die royale Hochzeit live mitverfolgen?

Live ist live - Die Polizei rechnet damit, dass 100.000 Menschen wegen der Hochzeit nach Windsor reisen. Ein königliches Spektakel.

Wer es aber nicht nach Windsor schafft, der kann die Hochzeit natürlich auch vor dem Fernseher live mitverfolgen.

Der ORF wird von der royalen Zeremonie umfangreich berichten. Unter dem Titel "Harry & Meghan: Filmreife Hochzeit" läuft die Übertragung am 19.Mai von 10.45 bis 15.00 Uhr in ORF 2 , um 22.05 Uhr gibt es darüber hinaus eine 50-minütige Highlights-Sendung.

Moderiert wird das Society-Ereignis von ORF-Adelsexpertin Lisbeth Bischoff und Jürgen Pettinger (beide waren zuletzt bei ‚Trooping the Colour‘ im Einsatz), die in Wien Dienst tun. Außerdem ist ORF-Korrespondentin Cornelia Primosch live aus London zugeschaltet.

Auch PULS 4 überträgt die Hochzeit des Jahres. Café Puls ROYAL – Die Hochzeit des Jahres‘ startet um 10.45 Uhr, also etwa zweieinhalb Stunden vor den eigentlichen Festlichkeiten, und soll vom Look her nicht stocksteif, sondern eher wie eine Party auf den Schirm kommen. Als Gastgeber fungieren Johanna Setzer und Andreas Seidl, DJane Lola Pour legt auf, und ein echter Butler soll im Studio Dienst tun.

Wer das Spektakel im deutschen Fernsehen mitverfolgen möchte, der kann auf den öffentlich-rechtlichen Sender ZDF schalten.Unter dem Titel "ZDF Royal: Harry & Meghan – die Traumhochzeit" überträgt der Sender von 11.00 bis 14.55 Uhr die Feierlichkeiten. Durch die Sendung führen ZDF-Royal-Moderator Norbert Lehmann, Königshaus-Expertin Julia Melchior und die ZDF-London-Korrespondentin Diana Zimmermann.

Auch RTL und n-tv werden die Hochzeit übertragen. Für RTL berichten Frauke Ludowig und Designer Guido Maria Kretschmer von 11 bis 15.30 Uhr live aus London. n-tv überträgt das Großereignis von 12 bis 15 Uhr live.

» Mittwoch, 9. Mai 2018 - noch 10 Tage bis zur Hochzeit ... «

Wenn Meghan Markle am 19. Mai Prinz Harry in Windsor das Jawort gibt, wird sie in den Adelsstand erhoben. Doch welchen Titel wird sie tragen? Britische Medien, wie die in Sachen Königshaus stets gut informierte Zeitung "The Telegraph", tippen auf Duchess (Herzogin) von Sussex.

© imago/UPI Photo

Üblicherweise erhalten Mitglieder der britischen Königsfamilie einen eigenständigen Titel bei ihrer Hochzeit. Prinz William und seine Frau Catherine wurden zu Herzog und Herzogin von Cambridge erhoben.

Wird aus Meghan die Duchess von Sussex?

Sollte Queen Elizabeth II. Harry zum Duke (Herzog) von Sussex machen, wird Meghan aller Wahrscheinlichkeit nach die Duchess an seiner Seite werden. Außerdem wird sie sich als "Ihre königliche Hoheit" (Royal Highness) ansprechen lassen dürfen. In Schottland und Nordirland werde Meghan die Titel Countess of Inverness beziehungsweise Baroness Arklow tragen, berichtete der "Express".



Mädchenname bald Geschichte

Die Alliteration Meghan Markle wird man dann wohl nur noch selten zu hören bekommen: Es gilt als wahrscheinlich, dass Meghan ihren Mädchennamen mit der Hochzeit ablegen wird. Auch Prinz Williams Frau Catherine, die meist Kate genannt wird, hat ihren Mädchennamen Middleton aufgegeben.

© www.PPS.at

Möglich ist aber auch, dass Harry einen anderen Titel erhält. Zur Verfügung stehen dem "Telegraph" zufolge noch die Herzogtümer Clarence, Connaught, Windsor, Albany und Cumberland and Teviotdale. Die meisten seien allerdings mit unheilvollen Schicksalen verbunden.

Historie: Hinrichtung in einem Fass Wein

Ein Duke of Clarence beispielsweise wurde 1478 wegen Verrats hingerichtet - der Legende zufolge wurde er in einem Fass mit Wein ertränkt. Den Titel Duke of Windsor trug der Onkel der Queen, König Edward VIII., der zugunsten seiner Beziehung mit der US-Schauspielerin Wallis Simpson 1936 abgedankt hatte und später wegen seiner Sympathien zu Nazi-Deutschland in Verruf geriet.



Wo werden sie als Ehepaar wohnen?

Sie haben noch nicht einmal geheiratet und schon wird darüber spekuliert wie es mit dem royalen Traumpaar weitergeht. Eine wichtige Frage die sich offenbar vielen stellt, ist der mögliche Wohnort der frisch Vermählten. Welche Immobilie entspricht ihrem Geschmack und wo werden sie sich am wohlsten fühlen? Vier Möglichkeiten werden derzeit in der britischen Presse diskutiert.

1. Das Paar bleibt im Kensington Palace

Auf dem mehrere Gebäude umfassenden Gelände des Palastes bewohnen Harry und Meghan aktuell das Nottingham Cottage, das sie von Prinz William und Herzogin Catherine, übernommen haben. Für einen Royal ist die Behausung eher bescheiden: Zwei Schlafzimmer, kleines Wohnzimmer, Küche, Badezimmer. Immerhin gibt es ein Empfangszimmer für Gäste.

2. Meghan und Harry ziehen nach Oxfordshire

Etwa eine Stunde von London entfernt liegt das sogenannte Great Tew Estate, ein typisch englisches Anwesen auf dem Land. Charlotte Griffith, Kolumnistin für die britische "Daily Mail", will gehört haben, dass Meghan und Harry zunächst dort ihre Zelte aufschlagen werden.

Was sie dort erwartet, beschreibt die Website des Anwesens so: "Frühlingslämmer spielen in Grasland, Eichenwälder mit einem Teppich aus Glockenblumen, Cottages mit strohbedeckten Häusern ... das Great Tew Estate ist all dies und noch viel mehr." Angeblich, so Griffith, seien "erhöhte Sicherheitsmaßnahmen" auf einem Anwesen getroffen worden, das einem Freund des ehemaligen Premierminister David Cameron gehört.

Ein Insider habe ihr berichtet, dass Harry das Anwesen für "mindestens ein Jahr" mieten wolle. Ein weiteres, nicht unwichtiges Detail: Das Anwesen liegt in direkter Nachbarschaft zu einem Haus der Familie Beckham, die am 19. Mai zur Hochzeit des Paares eingeladen ist.

3. Auch Sandringham ist eine Option

Wie die "Daily Mail"-Kolumnistin weiter verrät, soll Oxfordshire nur eine Zwischenlösung sein und Meghan und Harry später auf die königliche Residenz Sandringham in der englischen Grafschaft Norfolk ziehen Das Anwesen ist im Privatbesitz von Queen Elizabeth und umfasst über 150 Wohn-, Gewerbe- und Landwirtschaftsgebäude.

4. Verschlägt es das Ehepaar nach Sussex?

Vielleicht erhalten Harry und Meghan aber auch ein Gebäude in der Grafschaft Sussex, Wie britische Medien vermuten, könnte die Queen dem Paar nach der Trauung den Titel Duke and Duchess of Sussex verleihen. Was läge da näher, als dort auch gleich einen Landsitz zu haben?

Die Fragenstellungen der Wettbüros

Für viele ist die anstehende Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) eine ideale Gelegenheit, beide Leidenschaften zu verbinden.

Wie wird das Wetter bei dem Hochzeitsfest am 19. Mai in Windsor? Wird Meghan ein weißes Kleid tragen? Von welchem Designer? Wird Harry in Uniform vor den Altar treten? Auf diese und viele weitere bisher unbeantwortete Fragen kann man bei den Wettbüros sein Geld setzen. Dem "Forbes"-Magazin zufolge wird geschätzt, dass mehr als eine Million Pfund (rund 1,13 Millionen Euro) für Wetten rund um die Hochzeit ausgegeben werden.

Doch die von den Buchmachern festgelegten Gewinnchancen gelten auch als eine Art Kristallkugel, mit der man einen Blick in die Zukunft werfen kann. Als ausgemacht gilt zum Beispiel, dass die beiden älteren Kinder von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36), der kleine Prinz George (4) und Schwesterchen Prinzessin Charlotte (3), Blumen streuen werden.

Wo wird die Hochzeitsreise hingehen?

Auch das ungefähre Ziel der Hochzeitsreise gilt laut Rupert Adams vom Wettanbieter William Hill als offenes Geheimnis: Afrika. Für den Junggesellenabschied von Harry wird dagegen inzwischen ein Ort in Großbritannien für wahrscheinlich gehalten. "In Las Vegas hat er sich vor ein paar Jahren eindeutig blamiert", sagt Adams mit Blick auf Partybilder, die den Prinzen im Jahr 2012 nackt beim Feiern in einem Hotel zeigten. Auch die Tatsache, dass der als konservativ-vorsichtig geltende William als Trauzeuge gewählt wurde, erhöht demnach die Wahrscheinlichkeit, dass Harry und seine Freunde nicht im Ausland über die Stränge schlagen.

Haartransplantation oder gar Perücke?

Es gibt auch einige sehr gewagte Wetten. Zum Beispiel, dass sich Prinz William vor der Hochzeit noch einer Haartransplantation unterzieht und seine Halbglatze gegen einen üppigen Schopf eintauscht. Trotzdem kann man bei William Hill darauf sein Geld setzen. Die Chancen stehen bei 16:1 - für jedes eingesetzte Pfund könnte man also 16 Pfund gewinnen. Wer mit der Einschätzung richtig liegt, dass Harrys großer Bruder mit einer Perücke erscheint, bekommt sogar das Hundertfache zurück.

Trägt sie schon ein Kind unter dem Herzen?

Auch eine Wette darauf, dass Meghan bei der Hochzeit bereits schwanger sein wird, könnte sich lohnen. Gesetzt den Fall, dass Meghan wirklich bereits ein Baby erwartet, können Spieler ihren Einsatz bei Paddy Power mehr als versechsfachen. Auf den Namen des Kindes kann man auch bereits tippen. Alice und Arthur sind neben Harry und Henry die Favoriten. Wer richtig liegt mit der Prognose, dass Meghan mindestens zehn Minuten zu spät vor den Altar treten wird, darf sich auf das Zehnfache seines Einsatzes freuen.

Spannend bis zum letzten Moment wird auch, von welchem Designer das Kleid - oder möglicherweise: die Kleider - der Braut kommen werden. Es gilt als wahrscheinlich, dass Meghan abends ein anderes tragen wird als am Vormittag. Die besten Chancen werden dem australischen Designer-Duo Ralph & Russo zugestanden, an zweiter Stelle steht Stewart Parvin.

Welche Musiker werden dabei sein?

Auch die Frage, welche Musiker am großen Tag von Harry und Meghan singen werden, interessiert Royal-Fans brennend. Kaum einen Zweifel gibt es daran, dass Elton John einen Auftritt haben wird. Der 71-Jährige war mit Harrys verstorbener Mutter Prinzessin Diana befreundet und trat bei deren Trauerfeier 1997 in der Westminster Abbey in London auf. Der für Diana umgeschriebene Song "Candle in the Wind" wurde zum Welthit. Deutlicher Hinweis, dass die Buchmacher richtig liegen könnten: Für den Tag der Hochzeit und den Tag davor sagte Elton John Konzerte in Las Vegas ab.

Möglich scheint auch, dass die Spice Girls an der royalen Hochzeit ein Comeback wagen. Das ließ Ex-Spice-Girl Mel B bei einer TV-Show in den USA Anfang des Jahres durchblicken. Ex-Bandkollegin Mel C widersprach allerdings. "Ich glaube, das könnte eher ein Witz sein, der außer Kontrolle geraten ist", sagte sie dem "Hello!"-Magazin. Geld gewinnen kann man jedenfalls nur noch, wenn man gegen einen Auftritt der Spice Girls wettet.



Beim Namen des dritten Kindes von Prinz William und Herzogin Kate, Louis, lagen die meisten Buchmacher übrigens daneben. In einer Sache wird das Hochzeitspaar aber wohl inständig hoffen, dass die Buchmacher diesmal recht behalten: Regnen wird es demnach am Hochzeitstag eher nicht.



» Montag, 7. Mai 2018 - noch 12 Tage bis zur Hochzeit ... «

Vorerst keine Flitterwochen

Bevor sich Meghan Markle und Prinz Harry überhaupt das Ja-Wort gegeben haben, gibt es bereits eine ernüchternde Nachricht: Die Flitterwochen wurden vorerst abgesagt.

Grund dafür: Termine, Termine, Termine. Meghan und Harry müssen nur wenige Tage nach der Hochzeit royale Pflichten und Termine absolvieren. Wann das Paar stattdessen auf Reisen gehen darf, ist nicht bekannt.

Kurzer Rückblick: William und Kate entschlossen sich damals für Flitterwochen unter Palmen. Nach ihrer Traumhochzeit am 29. April entschwanden die beiden am 10. Mai klammheimlich in ihren Liebesurlaub. Auf der Seychellen-Insel North Island verbrachten die Turteltauben zehn wunderschöne Tage.

Wer wird eigentlich Meghans Trauzeugin?

Harry hat sich entschieden: Sein Bruder, Prinz William soll sein Trauzeuge sein. William freue sich, seinem Bruder am 19. Mai in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor zur Seite zu stehen.

Aber wer steht an diesem besonderen Tag an Meghans Seite? Hat sie eine Trauzeugin? Mehr dazu im Video.

» Sonntag, 6. Mai 2018 - noch 13 Tage bis zur Hochzeit ... «

Meghas Bruder warnt Harry

Es ist kaum zu glauben, aber Meghans Bruder Thomas lässt nicht locker. In einem offenen Brief warnt er den zukünftigen Bräutigam davor, die Ehe mit der 30-jährigen Schauspielerin zu besiegeln.

Die Hochzeit sei der größte Fehler in der Geschichte der königlichen Familie. Meghan sei abgestumpft, eingebildet und eine schlechte Schauspielerin. Außerdem wirft der 51-Jährige seiner Schwester auch vor, sich nicht um ihren Vater gekümmert zu haben. Was zwischen den Geschwistern wohl vorgefallen sein muss, dass so viel böses Blut herrscht?

Der Zeitplan für die Hochzeit steht

Zwei Wochen vor der großen Hochzeit hat der Kensington Palace den Zeitplan für das Großereignis veröffentlicht. Hier die detaillierten Angaben:

10.00 Uhr: Eingeladene Bürger, die die Hochzeit auf dem Gelände von Schloss Windsor beobachten dürfen, treffen ein.



Eingeladene Bürger, die die Hochzeit auf dem Gelände von Schloss Windsor beobachten dürfen, treffen ein. 10.30 bis 12.00 Uhr: Die Hochzeitsgäste kommen mit dem Bus zum Runden Turm des Schlosses. Sie betreten die St.-Georgs-Kapelle durch die Südtür und nehmen darin Platz.

Die Hochzeitsgäste kommen mit dem Bus zum Runden Turm des Schlosses. Sie betreten die St.-Georgs-Kapelle durch die Südtür und nehmen darin Platz. 12.20 Uhr: Mitglieder der königlichen Familie treffen ein. Prinz Harry und sein Bruder, Prinz William, werden an der Westtreppe der Kapelle erwartet und dort vermutlich zu Fuß Tausende Zaungäste passieren. Prinz Harry wird dort die Schaulustigen und 200 Vertreter von wohltätigen Organisationen, mit denen er in Verbindung steht, begrüßen.

Mitglieder der königlichen Familie treffen ein. Prinz Harry und sein Bruder, Prinz William, werden an der Westtreppe der Kapelle erwartet und dort vermutlich zu Fuß Tausende Zaungäste passieren. Prinz Harry wird dort die Schaulustigen und 200 Vertreter von wohltätigen Organisationen, mit denen er in Verbindung steht, begrüßen. 12.55 bis 12.59 Uhr: Dem Protokoll entsprechend kommt Königin Elizabeth II. als letztes Mitglied der königlichen Familie zum Hochzeitsgottesdienst.

Dem Protokoll entsprechend kommt Königin Elizabeth II. als letztes Mitglied der königlichen Familie zum Hochzeitsgottesdienst. 12.59 Uhr: Meghan trifft im Auto bei der Westtreppe der Kapelle ein. Auf der Fahrt zur Kapelle sitzt ihre Mutter Doria Ragland zunächst mit im Auto. Während eines Zwischenstopps übernehmen einige Brautjungfern und Pagen die Plätze im Fahrzeug, während Meghans Mutter sich auf den Weg in die Kapelle macht. Auch die Ankunft von Meghans Vater, Thomas Markle, wird zu dieser Zeit erwartet. Vor Beginn der Zeremonie wird er seine Tochter bei der Westtür der Kapelle empfangen.

Meghan trifft im Auto bei der Westtreppe der Kapelle ein. Auf der Fahrt zur Kapelle sitzt ihre Mutter Doria Ragland zunächst mit im Auto. Während eines Zwischenstopps übernehmen einige Brautjungfern und Pagen die Plätze im Fahrzeug, während Meghans Mutter sich auf den Weg in die Kapelle macht. Auch die Ankunft von Meghans Vater, Thomas Markle, wird zu dieser Zeit erwartet. Vor Beginn der Zeremonie wird er seine Tochter bei der Westtür der Kapelle empfangen. 13.00 Uhr: Der Gottesdienst beginnt.

Der Gottesdienst beginnt. 14.00 Uhr: Der Gottesdienst endet. Das frisch vermählte Paar lässt sich an der Westtreppe der Kapelle blicken. Beide Familien verabschieden das Brautpaar zu dessen rund 25-minütige Kutschfahrt durch Windsor. Die versammelten Gäste verlassen die Kapelle, um Prinz Harry und Meghan bei der Abfahrt zuzuschauen. Danach geht es für alle Gäste zum Mittagsempfang der Queen in die St.-Georgs-Halle.

Der Gottesdienst endet. Das frisch vermählte Paar lässt sich an der Westtreppe der Kapelle blicken. Beide Familien verabschieden das Brautpaar zu dessen rund 25-minütige Kutschfahrt durch Windsor. Die versammelten Gäste verlassen die Kapelle, um Prinz Harry und Meghan bei der Abfahrt zuzuschauen. Danach geht es für alle Gäste zum Mittagsempfang der Queen in die St.-Georgs-Halle. 20.00 Uhr: Prinz Harry und Meghan verlassen Schloss Windsor, um am Abendempfang von Harrys Vater, Prinz Charles, im Frogmore House teilzunehmen.

Vater wird Meghan zum Altar führen

Meghan wird bei ihrer Hochzeit mit Prinz Harry von ihrem Vater zum Traualtar geführt. Das teilte ein Sprecher des Kensington-Palasts am Freitag in London mit. Zuvor wird sie demnach mit dem Auto zur St.-Georgs-Kapelle in Windsor gebracht. Begleitet wird sie dabei von ihrer Mutter.

Die Eltern der US-Schauspielerin, Thomas Markle und Doria Ragland, reisen schon in der Woche vor der Hochzeit am 19. Mai an, um die Königsfamilie einschließlich Queen Elizabeth II. kennenzulernen. "Miss Markle ist überglücklich, dass ihre Eltern bei diesem freudigen Ereignis an ihrer Seite sind", hieß es in einer Mitteilung.

Lange war spekuliert worden, ob Thomas Markle überhaupt zur Hochzeit kommt. Er lebt als Pensionist zurückgezogen in den USA und Mexiko. Früher war er Kameramann und Oberbeleuchter für TV-Produktionen. Ragland, die afroamerikanische Wurzeln hat, ist Sozialarbeiterin und Yogalehrerin. Sie trägt auch schon mal Dreadlocks und Nasen-Piercing.

Die besten Freunde der Braut

Die engsten Vertrauten der US-Schauspielerin helfen ihr durch die schwere Zeit. Sie sehen in Harrys Braut natürlich etwas ganz anderes als eine "abgestumpfte, oberflächliche eingebildete Frau". Dies waren die Worte von Thomas Markle, Meghans Halbbruder.

Designer, Stylisten und ein Fernsehmoderator

Eng befreundet ist Markle zudem mit Modedesignerin Misha Nonoo (31), die beiden seien gemeinsam nach Europa gereist, heißt es. Alexander Gilkes (38), mit dem Nonoo verheiratet war, soll wiederum mit Prinz Harry gut bekannt sein.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Chris Jackson

Doch Meghans Freunde wollen von den bösen Vorurteilen nichts wissen. Priyanka Chopra zählt zum Beispiel zu Markles Clique. Die Schauspielerin und ehemalige Schönheitskönigin soll eine der besten Freundinnen von Prinz Harrys Verlobter sein und wird auch zur Hochzeit kommen.

Zu Markles Freunden in Toronto gehören Ben und Jessica Mulroney. Ben ist Fernsehmoderator und Sohn des ehemaligen kanadischen Premierministers Brian Mulroney (79), während Jessica als Stylistin und Designerin arbeitet.

Hochzeiten seit 1863

Die Hochzeit von Harry und Meghan wird die 16. Royale Hochzeit im Schloss Windsor sein. Eine Zeitreise in Bildern veröffentlichte der Palast am Freitag via Twitter.

Kensington-Palast hofft auf "familiäre Atmosphäre"

Vertreter der Öffentlichkeit, die am 19. Mai im Park von Schloss Windsor der Ankunft des Brautpaares sowie der anschließenden Kutsch-Fahrt beiwohnen, sollten sich ein Picknick mitnehmen, verlautete aus dem Kensington-Palast. An Ort und Stelle werde es lediglich kleine Erfrischungen und Snacks geben. Ein Picknick im Park werde für eine "familiäre Atmosphäre" sorgen.

© AFP PHOTO ERIC FEFERBERG Der Park von Windsor Castle

Insgesamt sind 2.640 Personen in das Schloss von Windsor eingeladen. Darunter sind 1.200 "Vertreter der Gesellschaft" aus allen Teilen Großbritanniens - etwa die zwölfjährige Anschlags-Überlebende Amelia Thompson aus Manchester oder der 30-jährige Armeeveteran Philip Gillespie, der im Afghanistan-Einsatz ein Bein bei einer Explosion verlor.

Ebenfalls zu den Gästen zählt Saeed Atcha, der eine Stiftung für Jugendbildung leitet. Viele der von ihm betreuten Jugendlichen fragten sich wie es komme, dass die königliche Familie "so viel Geld hat und man trotzdem sein eigenes Picknick mitbringen soll", sagte Atcha. "Ich finde das auch. Es ist unverständlich."

600 Gäste

Neben den Vertretern der Gesellschaft sind zu dem Termin im Park von Schloss Windsor auch 200 Mitglieder der von dem Brautpaar unterstützten Wohltätigkeitsorganisationen geladen, 610 Bürger von Windsor, rund hundert Schüler benachbarter Schulen und 530 Mitarbeiter des Königshauses.

Zum Hochzeitsempfang nach der Trauung in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor werden 600 Gäste erwartet. Am Abend gibt es dann eine von Prinz Charles gegebene Feier im kleineren Kreis auf dem Anwesen Frogmore House mit 200 Teilnehmern.

» Donnerstag, 3. Mai 2018 - noch 16 Tage bis zur Hochzeit ... «

Meghans Halbbruder sorgt für Ärger

In 16 Tagen steigt die Hochzeit des Jahres. Einer, der nicht eingeladen ist, sorgt nun aber für Ärger im royalen Paradies: Meghans Halbbruder Thomas Markle. Während ihre Halbschwester Samantha auch ohne Einladung zur Hochzeit kommen wird, beschwerte sich ihr Halbbruder bereits vor einiger Zeit öffentlich, dass er nicht eingeladen wurde.

"Sie hat eindeutig ihre Wurzeln vergessen", sagte Thomas Markle Mitte April im Interview mit der Zeitung "Daily Mirror". Möglicherweise sei ihre amerikanische Familie ihr peinlich, meinte der 51-Jährige gegenüber britischen Zeitung. "Ich bin nicht verbittert, nur enttäuscht", fügte er hinzu. Immerhin hätten er und Meghan sich eine Zeitlang sehr nahe gestanden.

© www.PPS.at Meghans Halbbruder Thomas Markle Jr.

Bürgerliche sollen Jause mitnehmen

Sie gehören zu den Vertretern des gemeinen Volkes, die zur Hochzeit von Harry und Meghan eingeladen sind? Dann sollten Sie lieber ihre eigene Verpflegung mitbringen.

Vertreter der Öffentlichkeit, die am 19. Mai im Park von Schloss Windsor der Ankunft des Brautpaares sowie der anschließenden Kutsch-Fahrt beiwohnen, sollten sich ein Picknick mitnehmen, verlautete aus dem Kensington-Palast. An Ort und Stelle werde es lediglich kleine Erfrischungen und Snacks geben. Ein Picknick im Park werde für eine "familiäre Atmosphäre" sorgen.

© APA/AFP/Justin TALLIS Windsor Castle

Insgesamt sind 2.640 Personen in das Schloss von Windsor eingeladen. Darunter sind 1.200 "Vertreter der Gesellschaft" aus allen Teilen Großbritanniens - etwa die zwölfjährige Anschlags-Überlebende Amelia Thompson aus Manchester oder der 30-jährige Armeeveteran Philip Gillespie, der im Afghanistan-Einsatz ein Bein bei einer Explosion verlor. Ebenfalls zu den Gästen zählt Saeed Atcha, der eine Stiftung für Jugendbildung leitet. Viele der von ihm betreuten Jugendlichen fragten sich wie es komme, dass die königliche Familie "so viel Geld hat und man trotzdem sein eigenes Picknick mitbringen soll", sagte Atcha. "Ich finde das auch. Es ist unverständlich."

Neben den Vertretern der Gesellschaft sind zu dem Termin im Park von Schloss Windsor auch 200 Mitglieder der von dem Brautpaar unterstützten Wohltätigkeitsorganisationen geladen, 610 Bürger von Windsor, rund hundert Schüler benachbarter Schulen und 530 Mitarbeiter des Königshauses. Zum Hochzeitsempfang nach der Trauung in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor werden 600 Gäste erwartet. Am Abend gibt es dann eine von Prinz Charles gegebene Feier im kleineren Kreis auf dem Anwesen Frogmore House mit 200 Teilnehmern.

Königliche Hochzeitskuchen werden in den USA versteigert

Zum Teil Jahrzehnte alte Kuchenstücke von Hochzeiten der britischen Royals sollen im Juni in Las Vegas versteigert werden. Im Rahmen der Auktion "Hollywood Legends" werden fünf Tortenstücke der königlichen Feiern angeboten, wie das Auktionshaus Julien's Auctions in Beverly Hills am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte.

Die Stücke, verpackt in edlen Behältern mitsamt Grußkarten, sollen jeweils zwischen 300 und 1.200 US-Dollar (rund 250 bis 1.000 Euro) einbringen. Den höchsten Schätzpreis erhielt ein Tortenstück von der Hochzeit von Prinz Charles und Prinzessin Diana, die am 29. Juli 1981 stattfand.

Passend dazu: So schmeckt die Hochzeitstorte von Meghan & Harry

Mit bis zu 800 US-Dollar wird ein Stück Früchtekuchen von der Feier des britischen Prinzen William und seiner Frau Kate veranschlagt. Das Paar hatte im April 2011 in der Westminster Abbey geheiratet. Die weiteren Stücke stammen aus den Jahren 2005 (Hochzeit von Prinz Charles und Camilla Parker Bowles), 1986 (Prinz Andrew und Sarah Ferguson) und 1973 (Prinzessin Anne und Mark Phillips). Alle fünf sollen am 23. Juni versteigert werden.

In Großbritannien kommt es öfter vor, dass Stücke des Hochzeitskuchens lange aufbewahrt wird. Die historischen Leckerbissen werden häufig als Souvenir an Hochzeitsgäste verteilt.

» Mittwoch, 2. Mai 2018 - noch 17 Tage bis zur Hochzeit ... «

Heute feiert nicht nur Prinzessin Charlotte ihren dritten Geburtstag. Es gibt noch weiteren Grund zu feiern, denn wir bringen Sie an dieser Stelle ab sofort regelmäßig auf den neuesten Stand, was die Hochzeit ihres Onkels Prinz Harry mit Meghan Markle betrifft.

Offene Kutsche für die Hochzeitsprozession

Prinz Harry und seine Meghan wollen an ihrem Hochzeitstag in einer offenen Kutsche durch die Straßen von Windsor fahren. Das hat der Kensington-Palast heute mitgeteilt. "Prinz Harry und Ms. Meghan Markle haben die Ascot-Landau-Kutsche für ihre Prozession durch die Innenstadt von Windsor nach ihrer Hochzeit am 19. Mai gewählt", heißt es auf der Twitter-Seite des Palasts.

Prince Harry and Ms. Meghan Markle have selected the Ascot Landau carriage for their procession through Windsor Town after their wedding on May 19th. pic.twitter.com/uR9bKgqmiX — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2. Mai 2018

Die Kutsche soll von vier Schimmeln gezogen werden. Begleitet werden sie von weiteren Kutschen und berittenen Soldaten. Das Paar entschied sich damit für eine bescheidenere Variante als Prinz William und Herzogin Kate. Die waren bei ihrer Hochzeit 2011 in einer prachtvollen, mit Wappen und Gold verzierten State-Landau-Kutsche durch London gefahren - genau wie Prinz Charles einst bei seiner Hochzeit mit Diana.

© APA/AFP/POOL/Victoria Jones Die Ascot-Landau-Kutsche

"Prinz Harry und Ms. Meghan Markle freuen sich sehr auf diese kurze Reise", hieß es in der Mitteilung des Palasts.

© APA/AFP/POOL/Victoria Jones Die Ascot-Landau-Kutsche

Sollte das Wetter nicht mitspielen, will das Paar in der Scottish State Coach fahren - einer edlen, schwarz lackierten Kutsche mit großen Fenstern, Golddekor und einer Krone auf dem Dach.

© APA/AFP/POOL/Victoria Jones Die Scottish-State-Kutsche

Die Prozession führt von der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor durch die Stadt und zurück ins Schloss über den sogenannten Long Walk, eine schnurgerade Allee mit viel Platz für Zuschauer an beiden Seiten. In Windsor wird am Tag der Hochzeit mit Zehntausenden Royal-Fans gerechnet, die einen Blick auf das Brautpaar erhaschen wollen.

Harry & Meghan gibt's auch als PEZ-Spender

Ein exklusives Souvenir zur royalen Hochzeit des Jahres hat der österreichische Süßwarenhersteller PEZ entwickelt. Fans können von 7. bis 13. Mai um ein einzigartiges Set mitbieten, das es weltweit nur einmal gibt: Prinz Harry und Meghan Markle werden als PEZ-Spender auf eBay versteigert. Der Erlös der Auktion geht zur Gänze an die Make-A-Wish Foundation.

© APA/AFP/POOL/Victoria Jones Harry und Meghan als PEZ-Spender

Bereits zur Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton 2011 ließ das Unternehmen ein "royales Zuckerlspenderpaar" anfertigen und für einen guten Zweck versteigern. Der Zuschlag fiel bei 17.000 Dollar. Für das aktuelle Set, das Prinz Harry im blauen Anzug und die Braut in Weiß zeigt, erhofft sich die Firma in Traun nahe Linz einen noch höheren Betrag zugunsten der Organisation, die schwerkranken Kindern Herzenswünsche erfüllt.

Prinz Harrys Verflossene

Auf der Suche nach der Richtigen, die er nun heiratet, hat Prinz Harry übrigens viele "Falsche" geküsst.

Hier gibt's die Infos zu Prinz Harrys Ex-Freundinnen.

© APA/AFP/Daniel LEAL-OLIVAS Harry und Meghan bei der Bekanntgabe ihrer Verlobung