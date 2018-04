Aufregung um Meghan Markle: Einerseits, weil Prinz Harrys Verlobte einen relativ freizügigen Auftritt absolvierte, andererseits, weil sie "eindeutig ihren Wurzeln vergessen hat".

Anlässlich des Commonwelth-Treffens in London absolvieren auch Prinz Harry, der neuerdings Jugend-Botschafter ist, und seine Verlobte Meghan Markle, Auftritte. Beim Empfang von Delegierten des Jugendforums erschien die 36-Jährige in einem für royale Verhältnisse rechte freizügigen Outfit.

© APA/AFP/POOL/Yui Mok

Sehr viel Haut und schulterfrei - so "nackt" würde sich Herzogin Kate niemals zeigen. Auch Lady Di, die sich oftmals über die Konventionen hinwegsetzte und als Meghans Vorbild gilt, hätte dies nicht gewagt. Ob sich die Schauspielerin, die für Harry ihre Karriere beendet hat, sich das nach der Hochzeit auch noch traut?

© APA/AFP/POOL/Yui Mok

Meghans Halbbruder ist schwer enttäuscht

Gut möglich, dass die Queen "not amused" über den Auftritt der Verlobten ihres Enkelsohnes ist. Doch Meghan bekommt auch noch von anderer Seite Gegenwind. Während ihre Halbschwester auch ohne Einladung zur Hochzeit kommen wird, beschwert sich ihr Halbbruder Thomas Markle nun öffentlich, dass er nicht eingeladen wurde.

"Sie hat eindeutig ihre Wurzeln vergessen", sagte Thomas Markle im Interview mit der Zeitung "Daily Mirror" (Donnerstagsausgabe). Möglicherweise sei ihre amerikanische Familie ihr peinlich, sagte der 51-Jährige der britischen Zeitung. "Ich bin nicht verbittert, nur enttäuscht", fügte er hinzu. Immerhin hätten er und Meghan sich eine Zeitlang sehr nahe gestanden.

© www.PPS.at Meghans Halbbruder Tom Markle

"Sie spielt die größte Rolle ihres Lebens", kritisiert Thomas Markle. Seine Halbschwester sei seit dem Beginn ihrer Hollywood-Karriere "ein anderer Mensch geworden". Er habe Meghan seit dem Tod der Großmutter im Jahr 2011 und Markles Umzug ins kanadische Toronto für die Dreharbeiten zur Anwaltsserie "Suits" nicht mehr gesehen.

In den vergangenen Monaten habe er versucht, über das britische Könighaus mit seiner Halbschwester in Kontakt zu treten, sagte der Halbbruder. Dieses habe aber nicht einmal den Eingang seiner E-Mail bestätigt. "Das ist sehr verletzend", sagte er. In der vergangenen Woche hatte bereits Meghans Schwester Samantha im Kurzbotschaftendienst Twitter kritisiert, dass Meghan "völlig Unbekannte" zu ihrer Hochzeit eingeladen habe, aber nicht ihren Bruder, ihre Schwester oder ihre Neffen.

Unklar, ob Meghans Vater zur Hochzeit kommt

Ob Meghans Vater Thomas Markle Senior an der Hochzeitsfeier teilnimmt, ist noch unklar. Er hoffe, dass seine Schwester ihren Vater bitte, sie zum Altar zu führen, sagte der Halbbruder. "Das muss von ihr ausgehen."

Zu der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle am 19. Mai sind nach Angaben des Buckingham Palace 600 Gäste eingeladen. Die Mutter von Meghan Markle wird an den Feierlichkeiten teilnehmen.