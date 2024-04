Fritz Karl ist am Traunsee in Oberösterreich aufgewachsen, seine Eltern betrieben in Traunkirchen ein Restaurant. Um den Traunsee drehte sich Karls gesamte Kindheit, wie es in der Dokumentation "Orte der Kindheit" zu Fritz Karl heißt: "Schwimmen im See, illegales Fischen oder tagelanges Skifahren: Er war ständig unterwegs."

Fritz Karl genoss eine Ausbildung bei den Wiener Sängerknaben. Während dieser Zeit lebte er im Internat. Die Solistenauftritte bekamen allerdings andere und Karl kehrte an den Traunsee zurück und lernte weiter am Gymnasium in Gmunden.

Fritz Karls Ausbildung

An seiner Schule wurde Fritz Karl schließlich "entdeckt": Sein Deutschlehrer soll sein Bühnentalent erkannt haben, heißt es in erwähnter Dokumentation. Der Junge Karl stand als Mephisto in einer Faustaufführung des Schülertheaters im Gmundener Stadttheater auf der Bühne. Um sein Talent auszubauen besuchte er für zwei Semester die bekannte Wiener Schauspielschule Max-Reinhardt-Seminar. Dort wurde er allerdings wegen "Unreife" entlassen. Es folgten einige Jahre in freien Theatergruppen.

Start der Schauspiel-Karriere

Schon als Fritz Karl 19 Jahre alt war, begann er erste Engagements an Wiener Staatsbühnen: Beim Volkstheater sowie beim Theater in der Josefstadt. In Deutschland wird er mit seinem ersten Fernsehfilm "Die Verlockung" bekannt. Sein Durchbruch ist ihm mit der Serie "Julia - eine ungewöhnliche Frau" gelungen, ausgestrahlt von ARD und ORF. Darin spielt Fritz Karl in den ersten drei Staffeln Sebastian Reidinger. Spätestens dann galt der Schauspieler als besonders wandelbar, er kann die unterschiedlichsten Rollen ausfüllen. Gerade das sei aber "irrsinnig schwierig", wie Karl im Interview mit der "Presse" erklärte.

© Hubert Mican / First Look / picturedesk.com Fritz Karl und Christiane Hörbiger in "Julia - eine ungewöhnliche Frau"

Fritz Karl spielte schon in zahlreichen Fernsehproduktionen mit, 2002 etwa in der Vorweihnachts-Komödie "Schneemann sucht Schneefrau", ein Jahr später in der Hauptrolle des Wilderers im nach ebendiesem benannten TV-Drama "Jennerwein". Im Fernsehfilm "Plötzlich Onkel" treten Fritz Karl und seine Partnerin Elena Uhlig 2009 erstmals gemeinsam auf. Gastauftritte konnte er zudem in den beliebten Fernsehproduktionen "SOKO Kitzbühel", "Polizeiruf 110", "Tatort" und "Kommissar Rex" verbuchen.

Fritz Karl und der Landkrimi

Seinen ersten Auftritt in der beliebten ORF-Serie "Landkrimi" hatte Fritz Karl im Jahr 2018. In der in Oberösterreich gedrehten Folge 13 mit dem Titel "Der Tote im See" spielte er den schwer erkrankten Erich Dirnbacher. 2023 wurde die Landkrimi-Folge 25 "Der Schutzengel" bei seiner Erstausstrahlung am 31. Jänner im ORF von 895.000 Zuschauer:innen gesehen, im ZDF wurde die Folge als "Fernsehfilm der Woche" angekündigt. Darin spürt Fritz Karl in der Rolle des Hauptkommissar Paul Werner einem komplizierten Kriminalfall nach. Karls jüngster Landkrimi-Auftritt fand in Folge 31 unter dem Titel "Dunkle Wasser" in einer Nebenrolle statt.

Kinofilme

1994 spielte Fritz Karl im Film "Höhenangst" den Haftentlassenen Mario. Der Regisseur Houchang Allahyari wurden für den Film ausgezeichnet. Eine weitere Hauptrolle füllte Karl 2001 als K&K-Offizier in der Verfilmung des Arthur-Schnitzler-Romans "Spiel im Morgengrauen" aus. Einer seiner größten Erfolge war aber die Komödie "Wer früher stirbt ist länger tot" (2006), die vielfach ausgezeichnet wurde. Fritz Karl stellt darin Lorenz Schneider dar, den Vater des elfjährigen Hauptdarstellers Sebastian. Seine Rolle musste Fritz Karl mit bayrischem Dialekt einstudieren.

» Mir ist es gelungen, meine Träume zu erfüllen und mich immer wieder darin neu zu erfinden «

© imago images / United Archives Fritz Karl mit Johann Schuler im Film "Wer früher stirbt, ist länger tot"

Heute erfüllt Karl seine Karriere als Schauspieler mit Stolz, wie er im Gespräch mit der "Berliner Morgenpost" sagt : "Ich weiß, wo ich herkomme und wo ich jetzt bin. Mir ist es gelungen, meine Träume zu erfüllen und mich immer wieder darin neu zu erfinden."