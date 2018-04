Meghan Markle im weißen Brautkleid am weg zum Traualtar. Das ist das Bild auf das royale Fans seit Wochen warten. Zu sehen ist es allerdings nicht erst am 19. Mai, sondern schon heute. Was ist da los?

Meghan Markle heiratet heute. Wie? Keine Sorge, Prinz Harry muss nicht traurig sein, denn seine Verlobte tut dies nur in der letzten Folge ihrer Anwaltsserie "Suits", in der sie seit sieben Staffeln die Rechtsanwaltsfachangestellte Rachel Zane spielt. Im letzten Teil schreitet sie begleitet vom Hashtag #mikeandrachel in weißem Brautkleid in einer Kapelle andächtig in Richtung Bräutigam, bis sie diesem händchenhaltend das Eheversprechen entgegen haucht.

"Ich liebe dich und werde dich immer lieben"

"Du bist der Ehemann, den ich immer wollte. Ich liebe dich und werde dich immer lieben" - Klappe, Karriereende in Hollywood, Wiederholung am 19. Mai im richtigen Leben bei der Hochzeit mit Prinz Harry in Windsor. Der Epilog der Serie wird in den USA heute gesendet. Harry dürfte die Vorwegnahme des Schauspiels ebenso verschmerzen wie Markles Schauspielerkollege Patrick J. Adams alias Mike Ross, der wie seine bald hochadelige Kollegin die Serie "Suits" verlassen wird.

Serie geht ohne Meghan weiter

Die Drehbuchautoren haben ihnen ein romantisches Ende bereitet, die Serie wird dennoch fortgesetzt. Dann jedoch ist Rachel Zane Geschichte und die 36-jährige Markle schlüpft bald in die Rolle einer Herzogin von Sussex - der Titel dürfte ihr aller Wahrscheinlichkeit mit der Hochzeit übertragen werden.