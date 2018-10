Die Wahlkampfkostenüberschreitungen bei der Nationalratswahl 2017 sorgen für Kritik und Diskussion.

Parteien dürfen für Wahlwerbung sieben Millionen Euro ausgeben. Das Limit gilt seit 2012. Das Parteiengesetz schreibt seither vor, dass ein Wahlkampf zwischen dem Stichtag der Wahl und dem Wahltag nicht mehr als sieben Millionen Euro kosten darf.



Während der Nationalratswahl 2017 wurde diese Grenze von drei Parteien überschritten.

ÖVP gab knapp 13 Millionen Euro aus

FPÖ 10,7 Millionen Euro

SPÖ 7,4 Millionen Euro

Was genau muss dem Rechnungshof vorgelegt werden?

"Die Partei muss im Rechenschaftsbericht "in einem eigenen Abschnitt" einen "Nachweis hinsichtlich der Beschränkung der Wahlwerbungsausgaben" aufnehmen.", erklärt Politologe Hubert Sickinger gegenüber News. "Minimalistisch interpretiert heißt das: Die beiden Wirtschaftsprüfer müssen bestätigen, dass die Partei bei der Nationalrats- oder Europaparlamentswahl die Begrenzung auf 7 Millionen Euro eingehalten hat. Oder die Partei muss deklarieren, dass sie dagegen verstoßen hat, und die Höhe der Wahlwerbungskosten angeben."

Demnach müssen die Parteien aber nicht aufschlüsseln, wofür das Geld im Einzelnen ausgegeben wurde, was also eine Plausibilitätsüberprüfung von außen nicht möglich macht.

Was genau prüft der Rechnungshof?

"Der Rechnungshof kann in der Sache gar nichts prüfen", so der Experte. "Denn er selber hat keinen Einblick in die Bücher der Partei. Diesen Einblick haben nur die beiden Wirtschaftsprüfer, die den Rechenschaftsbericht testieren. Der Rechnungshof kann allenfalls Nachfragen an die Partei (nicht direkt an die Wirtschaftsprüfer) stellen, wenn er Verdacht schöpft, dass die angegebenen Zahlen unrealistisch sind. Und er wird auf Basis des Rechenschaftsberichts Meldung an den Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat erstatten, der gegebenenfalls eine Geldbuße über die Partei verhängt."

Wie hoch ist die Strafe?

Bei Überschreitungen werden Strafzahlungen von 10 bis 20 Prozent des Überschreitungsbetrages fällig. Für die Verhängung zuständig ist der "Unabhängige Parteien-Transparenz-Senat" im Kanzleramt. Zuvor muss der Rechnungshof bestätigen, dass eine Überschreitung stattgefunden hat. Strafzahlungen dürften auch bei dieser Wahl anstehen.

So dürfte die ÖVP mit einem Bußgeld von rund einer Millionen Euro rechnen. Auch den Blauen blüht damit eine Strafe von mehreren hunderttausend Euro. Der SPÖ droht damit eine Geldbuße im mittleren fünfstelligen Bereich.

"Die derzeitige Regelung ist deshalb nicht ausreichend, weil die Öffentlichkeit im Normalfall erst mit Veröffentlichung der Rechenschaftsberichte, nämlich üblicherweise erst im Frühjahr/Sommer des übernächsten Jahres, erfährt, welche Parteien die Sieben-Millionen-Grenze eingehalten haben", argumentiert Sickinger.

Härtere Strafen sinnvoll?

Der Politologe plädiert dafür, dass die Kosten bereits während des Wahlkampfes offengelegt werden sollten. "Es hätte dem Wahlkampf durchaus eine neue Dynamik gegeben, wenn die ÖVP zugeben hätte müssen, dass sie die Begrenzung der Wahlwerbungskosten gleich um sechs Millionen gebrochen hätte .

» Es hätte dem Wahlkampf durchaus eine neue Dynamik gegeben «

Die Parteien sollten, wenn es nach Sickinger ginge, bereits zwei Wochen vor dem Wahltag eine provisorische (von Wirtschaftsprüfern testierte) Deklaration ihrer Wahlkampfausgaben zu publizieren. Für den Fall, dass die Endabrechnung davon gravierend abweicht, sollte dies ebenfalls zu empfindlichen finanziellen Sanktionen führen, so Sickinger.

Die SPÖ, NEOS und die Liste Pilz fordern nun härtere Strafen. "Das ist zumindest in den Fällen, in denen bewusst und exzessiv gegen die Wahlwerbungskostenbegrenzung verstoßen wird eine notwendige Forderung", so die Einschätzung des Experten.

Wahlkampfkostenüberschreitung - eine Investition, die sich lohnt?

"Ironisch könnte man sagen, die Investition hat sich für die ÖVP ausgezahlt", sagt Sickinger. Warum? Die Partei rund um Bundeskanzler Sebastian Kurz erhält nun ein jährliches Plus von 2,36 Millionen Euro (gegenüber der letzten Gesetzgebungsperiode) an staatlicher Parteienfinanzierung.

Sickinger spricht demnach von keiner "wirksamen" Sanktion, da die maximale Geldbuße für eine Überschreitung der Wahlwerbungskosten um 6 Millionen bei ca. einer Million liegt - "und wird in der Praxis wohl darunter liegen".

Die FPÖ erhält rund 1,74 Millionen Euro jährlich. Bei der SPÖ sind es, im Vergleich zur letzten Gesetzgebungsperiode 131.000 Euro.

Wann wurden die Grenzen überschritten?

Es ist nicht das erste Mal, dass die Ausgabengrenzen überschritten wurden. Im letzten Wahlkampf, 2013, überzog die ÖVP ebenfalls. Damals beliefen sich die Wahlkampfkosten auf 11,3 Millionen Euro. Die FPÖ hielt sich an die Gesetze und überschritt die Grenze nicht. Die Freiheitlichen kamen damals auf 6,5 Millionen Euro. Die SPÖ verstieß, wie auch aktuell, mit 7,3 Millionen Euro geringfügig gegen die Obergrenze. 2013 war es das Team Stronach, dass massiv das Limit überschritt. 13,5 Millionen Euro wurden für Plakate, Folder, Wahlkampfgeschenke ausgegeben.

Das Team Stronach musste damals 567.000 Euro nachzahlen, die ÖVP 300.000 und die SPÖ 15.000 Euro.

Wie setzen sich die Ausgaben für Wahlwerbung zusammen?

Das Parteiengesetz wertet als Ausgaben für Wahlwerbung "insbesondere" (aber nicht ausschließlich) zwölf Ausgabenkategorien - darunter Plakate, Postwurfsendungen, Folder, Wahlkampfgeschenke, Inserate und Werbespots, aber auch die Ausgaben für Werbe- und Eventagenturen, zusätzliche Personalkosten sowie Ausgaben für Personenkomitees. Die Kandidaten selbst dürfen bis zu 15.000 Euro in den eigenen Wahlkampf stecken - alles darüber hinaus muss der Partei zugerechnet werden. An den Rechnungshof gemeldet werden müssen die Wahlkampfkosten gemeinsam mit dem Rechenschaftsbericht der jeweiligen Partei.