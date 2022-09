Hagel: Wenn Eiskörner vom Himmel fallen

Inhaltsverzeichnis





Wie entsteht Hagel?

Zu Hagel kommt es vor allem in der warmen Jahreszeit, etwa ab April, aber vor allem auch im Hochsommer, wenn der Boden sehr hohe Temperaturen aufweist – obwohl es sich bei Hagel um Eiskörner handelt.

Möglich ist dies deshalb, weil am Entstehungsort des Hagels, in rund 16.000 Metern Höhe, Temperaturen von bis zu minus 60 Grad Celsius herrschen. Die warme Luft steigt im Sommer in den Türmen von Gewitterwolken nach oben und kühlt in großer Höhe ab. Dadurch bilden sich in der Luft kleine Tröpfchen, die sich zusammenschließen, wachsen und an Kristallisationspunkten zu Eis gefrieren. Diese kleinen Körner werden durch Auf- und Abwinde hinauf und hinunter geschleudert, wobei sie weiteres Wasser aufnehmen und immer größer werden.

Da für die Entstehung von Hagel warme Luft notwendig ist, hagelt es vor allem in der warmen Jahreszeit, und auch hier sehr selten in der Nacht. Wenn Hagel sich ankündigt, ist meistens eine tiefhängende, sehr dunkle bis schwarze Wolkenfront am Himmel erkennbar. Oft erscheinen die Wolken auch grau-grünlich bei einem gelblich gefärbten Himmel. Diese Gelbfärbung entsteht durch das Sonnenlicht, das in die Wolke hineinscheint und durch die darin befindlichen Eis- und Hagelkörner gebrochen wird.