Erst kürzlich wurde bekannt, dass David Alaba eine neue Freundin hat, am Wochenende zeigte er sich am Münchner Oktoberfest erstmals mit ihr in der Öffentlichkeit.

Zwei Jahre nach der Trennung von seiner Langzeitfreundin Katja Butylina präsentierte David Alaba am Münchner Oktoberfest seine neue Liebe Shalimar Heppner. Sie ist die Tochter von Starkoch Frank Heppner und arbeitet als PR-Beraterin. Wie lange die beiden schon ein Paar sind, ist bis dato nicht klar, die Schöne ist allerdings Alabas Nachbarin in Grünwald.

© imago/Eibner

Am Sonntag absolvierten die Bayern-Stars ihren traditionellen Besuch am Oktoberfest, die Spieler erscheinen dabei stets mit ihren Familien. Privat gibt es für den glücklich verliebten David Alaba allen Grund zu strahlen, fußballtechnisch läuft es für die Bayern derzeit aber nicht ganz rund.

© imago/Future Image

Am Samstag setzte es gegen Borussia Mönchengladbach eine bittere 0:3-Niederlage, David Alaba zog sich dabei eine Muskelverletzung am Oberschenkel zu. Dem ÖFB-Team musste er deshalb für das Nations-League-Duell gegen Nordirland und das Testmatch gegen Dänemark absagen.